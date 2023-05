Rodrigo Ureña llegó esta temporada a Universitario de Deportes con la sospecha de que sus características de juego se iban a acoplar perfectamente al ADN del club crema. Con el transcurso de los partidos, el ‘Pitbull’ no ha hecho más que demostrar que el club no se equivocó al momento de su fichaje, convirtiéndose en un baluarte defensivo en la primera línea de volantes del conjunto merengue. Si bien pasó poco tiempo como para que el jugador se logre identificar completamente con los colores estudiantiles, no pudo negar que poco a poco le va agarrando cariño al elenco que le abrió las puertas y que, día a día, es testigo de su entrega sobre el campo de juego.

“Uno le va cogiendo cariño al equipo. Me han hecho sentir como en mi casa. Estoy muy contento y agradecido de estar aquí. Es una motivación tener el estadio lleno siempre”, sostuvo el mediocampista chileno en diálogo con DirecTV Sports.

Rodrigo Ureña sabe que Universitario de Deportes ha dado un paso importante en la misión de meterse entre los mejores de la Copa Sudamericana, pero también sabe que hay mucha tela por cortar y que, en este tipo de competencias, no se puede pestañear, por lo que lo mostrado ante Santa Fe es una muestra de lo que pueden ofrecer en 2023, a pesar de que quedó la sensación de que el resultado pudo ser mejor.

“Sabíamos que Independiente era un equipo que jugaba muy bien. Fue un partido que dominamos de principio a fin. Siento que merecimos un par de goles más, pero esto es fútbol y los tantos se tienen que hacer. Estamos contentos porque enfrentamos a un gran rival y porque teníamos la obligación de sumar en casa”, acotó.

La seguidilla de partidos ocasionó que Universitario de Deportes sufra algunas bajas en las últimas semanas, por lo que Rodrigo Ureña resaltó la importancia del corto descanso que tendrán (en la Liga 1), el mismo que les servirá para volver a tomar aire y seguir peleando por el título del Torneo Apertura.

“Nos viene muy bien el descanso en el torneo local. Hemos tenido una sobrecarga de partidos muy importante, pero es lo que toca cuando juegas dos torneos a la vez. Hasta el momento, hemos respondido bien desde lo físico”, finalizó el deportista chileno.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.