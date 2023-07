Seis minutos después de la roja a Valera, Felipe Augustó sacó un remate imposible para Diego Romero. Un 1-0 que golpeaba en lo anímico a los cremas, que con uno menos dejaron de tener el balón. Eso sí, todo pudo cambiar en la última jugada, cuando Horacio Calcaterra tuvo el empate, pero su remate fue al cuerpo de Carlos Miguel. Pese a todo, la llave está abierta y la ‘U’ se jugará la vida el próximo martes en el Monumental.

Felipe Augusto anotó el 1-0 de Corinthians vs. Universitario. (Video: DirecTV Sports)

Claves del partido

Complicó todo

Más allá de que la ‘U’ estaba jugando más cauto y priorizando su arco en cero, el negocio no le estaba saliendo mal en el Neo Química Arena. Sin embargo, todo se complicó a los 73′, cuando Alex Valera cometió una falta desmedida contra Bruno Méndez. El delantero crema se barrió con todo dejándole los toperoles en los tobillos al defensor del ‘Timao’ y en primera instancia el árbitro le sacó tarjeta amarilla.

Pero el VAR le avisó al juez que revisara la acción y luego de unos minutos de charla, Jesús Valenzuela cambió su decisión y expulsó al ‘20′, que sumó su tercera roja del año. Jugar con 10 condicionó al equipo de Jorge Fossati y por si fuera poco seis minutos después llegó el gol de Felipe Augusto. De cara a la vuelta, sin Alex Succar (lesionado) ni Alex Valera (suspendido), el ‘9′ será Emanuel Herrera.

Alex Valera fue expulsado tras revisión del VAR. (Foto: DirecTV Sports)

No apareció

Luego de marcar el último gol crema frente a Cantolao, Piero Quispe recibió la confianza de Fossati para el duelo ante Corinthians. El ‘36′ era el llamado a ser el nexo entre el ataque y la mitad de la cancha, pero no pudo brillar como en el torneo local. Al joven volante merengue le costó meterse al partido y se retrasó varios metros para recibir el balón.

Si bien Quispe se destapó un poco más tras el ingreso de Edison Flores, no se atrevió a encarar y terminó siendo cambiado por Horacio Calcaterra a los 78′. De acuerdo a Sofascore, el merengue registró 41 toques, dio 30 de 35 pases, solo completó un regate y no tuvo tiros a puertas ni desviados. Además, ganó solo dos de ocho duelos abajo y dos de dos en el juego aéreo, mientras que perdió seis pelotas.

Mapa de calor de Piero Quispe ante Corinthians. (Sofascore)

No funcionaron

Cuando el marcador aún no se movía, Jorge Fossati se animó a mover el banquillo y realizar sus primeros cambios a la hora de juego. Sacó a Jorge Murrugarra, que no lo estaba haciendo mal, y lo metió a Alfonso Barco. Tambíen hizo entrar a Edison Flores por Luis Urruti. Si bien ‘Orejas’ le dio otro aire al equipo, la expulsión condicionó todo y empezó a apagarse. Mientras que ‘Fonchi’ nunca entró en el partido y no estuvo del todo seguro.

Según Sofascore, Flores tuvo un tiro bloqueado y ganó un duelo de dos posibles abajo, lo mismo que arriba. Mientras que Barco solo ganó un duelo abajo de tres intentos y perdió dos balones. A los 78′, hizo ingresar a Horacio Calcaterra por Quispe y el ‘10′ estuvo ante la oportunidad de igualar el marcador sobre el final. Mientras que en los descuentos metió a Nelson Cabanillas por José Bolivar, pero poco o nada pudo hacer.

Estaba solo

La ‘U’ tuvo el empate en los pies de Horacio Calcaterra en la última jugada del partido. Cuando solo quedaban segundos para el final, Cabanillas tocó con ‘Calca’, y el ‘27′ lanzó un centro al área que terminó desviándose por un defensor del ‘Timao’. La pelota le quedó a Rodrigo Ureña y este se la dio a Edison Flores para que rematara, pero su disparo fue bloqueado y en el rebote el ‘10′ pudo tener la igualdad.

‘Calca’, sin marca, y frente al arco remató de derecha al cuerpo del portero Carlos Miguel y el balón salió fuera, siendo esta la última jugada del partido. Teniendo en cuenta que la ‘U’ estaba con uno menos y que no había tenido otra jugada de peligro, el remate del ‘10′ merengue pudo haber cambiado todo, pensando en la llave de vuelta.

Pese a todo

Analizando fríamante, perder 1-0 en Brasil estando con uno menos no es un mal resultado del todo para la ‘U’. Esto teniendo en cuenta el contexto de la serie. No cabe duda que el ‘Timao’ fue claro dominador del encuentro con cinco remates al arco (sobre uno de los cremas) y una posesión de balón de 67%. Por si fuera poco, siendo superior en cuanto a hombres desde los 73′.

Falta aún la llave de vuelta en el Monumental, donde se espera un lleno completo el próximo martes. Queda claro que los cremas se jugarán todo por el todo; el 1-0 no sentencia la eliminatoria.

