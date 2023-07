Universitario de Deportes cerró la noche del último martes con dos dudas importantes. La primera es sobre qué puntos corregir para buscar voltear el 1-0 que sacaron frente a Corinthians en Brasil; la segunda, quién será el reemplazo de Alex Valera, tras su expulsión en el minuto 73′ del partido. Es verdad, el equipo planteó un despliegue ofensivo para sacar un triunfo en Sao Paulo, pero los errores cometidos en el campo le costaron un gol en contra y, con ello, la incertidumbre de lo que pueda pasar en el duelo de vuelta en el Monumental, la próxima semana.

Este panorama dejó a Jorge Fossati con cierto malestar, algo que no dejó de lado, durante la conferencia de prensa al término del partido. “Nos quedamos con la bronca de no poder llevarnos siquiera un punto, tampoco creo que hicimos los méritos para más que eso. Era lo que íbamos a intentar con los cambios”, detalló el DT a los medios de comunicación.

Asimismo, agregó que “cuando había llamado a Emanuel Herrera, lo llamé antes de la falta de Alex Valera. Estaba hablando con él y con Horacio Calcaterra, pero llegó la expulsión de la que no puedo opinar, porque estaba lejísimos”. El número ‘20′ del combinado merengue quedó fuera del cotejo, en una jugada de recuperación del balón . Si bien al inicio solo fue amonestado con amarilla, con la revisión del VAR se cambió a roja.

Precisamente, sobre la intervención del VAR, el estratega uruguayo tuvo su propia opinión sobre este: “El VAR estuvo atento, creo que cumplió su función, lamentablemente para nosotros no ha sido así a lo largo de la competencia, cuando tuvo que ver otras cosas mucho más groseras que esto, no las vio. Creo que por eso estamos en este round y no en octavos, precisamente porque ligamos muy mal con los arbitrajes”.

Finalmente, a modo de análisis, Fossati indicó sobre el trámite del partido que “por un lado, estábamos bien en una parte del libreto, que era defender. La tenencia era daba más para el rival, pero ellos solo conseguían llegarnos con centros que siempre defendimos y algún remate de larga distancia, después no tenían cómo. Por momentos en el segundo tiempo, tuvimos la pelota -como sabemos hacerlo-, pero estuvimos imprecisos la mayor parte del tiempo”.

El encuentro de vuelta entre Universitario y Corinthians se llevará a cabo el próximo martes 18 de mayo desde las 7:30 de la noche (hora peruana) en el estadio Monumental de Lima. La transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports, DGO, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. Podrás seguir todos los detalles y las incidencias del partido en Depor.





