La noche del último jueves se vivió un partido frenético en el estadio Monumental, pues a pesar de estar dos goles abajo, Universitario de Deportes sacó a relucir su histórica ‘garra’ y consiguió un empate agónico ante Goiás por la Copa Sudamericana (2-2). Tras el pitazo final, quedó la duda sobre el estado físico de Piero Quispe, quien fue sustituido por Horacio Calcaterra en la etapa complementaria.

El joven mediocampista crema sufrió un pequeño golpe en el primer tiempo y, pesar de que siguió en el campo de juego, su rendimiento bajó conforme pasaron los minutos y Jorge Fossati decidió mandar a ‘Calca’ en su remplazo. Ya en conferencia de prensa, el propio Quispe reveló cómo se sentía en el campo de juego.

“Por lo que me dicen los doctores no es nada grave, gracias a Dios sería un golpe. Voy a recuperarme y hay que darle gracias porque no fue una lesión más fuerte en la rodilla”, manifestó el futbolista de 21 años.

Lo más seguro es que durante las próximas horas el departamento médico de Universitario lo someta a las evaluaciones correspondientes, para así descartar algún problema que le impida estar presente frente a Sporting Cristal el próximo lunes.

Finalmente, Piero comentó las sensaciones que vivió tras el gol de Alex Valera, el cual le dio el empate que puso a la ‘U’ como líder del Grupo G de la Copa Sudamericana con cuatro puntos. “Sentí mucha emoción por el grupo, sabíamos el partido difícil que tendríamos, no queríamos perder. La idea era ganar, pero el empate también nos sirve. Sentí mucha emoción por Alex (Valera) que hizo el gol y por el grupo también”, puntualizó.

Declaraciones de Piero Quispe tras el empate de la 'U' ante Goiás. (Video: Wilmer Roblas / Depor)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Sporting Cristal. El compromiso está programado para el lunes 24 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Monumental.

Por otro lado, en lo que respecta a la ‘Suda’, el combinado estudiantil se enfrentará a Independiente de Santa Fe el próximo jueves 4 de mayo desde las 9:00 p.m., también en el ‘Monu’. Debido a que comparten el liderato del grupo con los colombianos, los ‘merengues’ están obligados a ganar para aumentar sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del certamen continental.





