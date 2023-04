El equipo de Jorge Fossati arrancó el partido presionando al rival, no dejándolo jugar y el dominio estaba siendo suyo; sin embargo, Goiás empezó a recuperar la pelota, tener espacios y llegar con peligro al arco de José Carvallo. Y tras el descanso, los brasileños pegaron por partida doble, aprovechando las impresiones y desatenciones de la zaga crema.

De dos pelotas paradas llegaron los goles de Everton Morelli y Magno da Silva y parecía que los tres puntos se iban con Goiás. La ‘U’ no encontró la forma de descontar, el tiempo pasaba, pero Fossati movió el banco, replanteó el partido y en los minutos finales encontró el 2-1 en los pies de William Riveros. Ya en los descuentos, un cabezazo de Alex Valera puso la igualdad y desató la locura en Ate.

La garra crema

La personalidad del equipo fue fundamental para rescatar un punto luego de ir perdiendo 2-0 abajo. La ‘U’ mostró ese coraje, esa reacción, o como los hinchas lo llaman, la garra que sale en los momentos más complicados. El equipo crema no miró el tiempo, fue para adelante y pudo penetrar el arco de Goiás, que con su ventaja estaba enfriando y dejando correr los minutos en todo momento.

Con un gol a los 87′ de Riveros, los cremas no bajaron los brazos y fueron por el empate, impulsados también por todo el Monumental que sabía que el 2-2 era posible. En una de las últimas jugadas (90+6′), Valera cabeceó tras un córner y desató la locura en Ate. Un punto que sirve en todo sentido, en lo anímico, en la capacidad de reacción del grupo y teniendo en cuenta que en su primer partido de la ‘Suda’, ganaron de visita a Gimnasia Esgrima de la Plata.

Valera de ‘9′

La ausencia de Alex Valera en los dos primeros partidos de la Sudamericana fue una baja importante en la ‘U’, más allá de que Emanuel Herrera y Alexander Succar no desentonaron. Eso sí, ante Goiás, sorprendió que Fossati lo ponga fuera del área y priorice a la’ Maquinaria’ como delantero centro. Durante el primer tiempo, el ‘20′ jugó por la banda, pese a que no era su posición natural (solo sacó un centro, según datos de Sofascore).

A pesar de ello, Valera no estaba haciendo un mal partido, se las ingenió para sacar tres remates a puerta, según Sofascore. Sin embargo, una vez que Goiás se puso arriba en el marcador, Fossati movió el banco, sacó a Herrera y lo puso a Alex en el área. Finalmente, el exdelantero de Al-Fateh terminó dándole el empate de cabeza.

🔥🏆 ¡Empate agónico!



La pizarra de Fossati

El técnico uruguayo movió un poco su habitual 3-5-2 para poner ante Goiás un 3-4-1-2, tras la baja de Luis Urruti, quien no arrancó el partido. Con este esquema, buscó el resultado desde el inicio. Y si bien los cremas tuvieron la pelota, los brasileños terminaron golpeando mediante el juego aéreo en el segundo tiempo. Lo que hizo reformular todo.

Con un 2-0, Fossati puso toda su experiencia en el campo y dejó atrás el 3-4-1-2 para poner un 4-2-4. Sacó a Piero Quispe (de bajo rendimiento) y a Emanuel Herrera para meter a Horacio Calcaterra y Luis Urruti, respectivamente. Tras ello, sacó a Martín Pérez-Guedes para de José Rivera y en los minutos metió otro delantero, Alexander Succar por Rodrigo Ureña y Aldo Corzo por Alfonso Barco.

La ‘U’ terminó jugando con Carvallo en portería, Barcos, Riveros, Di Benedetto y Cabanillas atrás, en la mitad de la cancha, Calcaterra y Urruti y adelante José Rivera, Polo por los costados y Succar y Valera en el área. Los cambios le funcionaron al técnico uruguayo para sacar un punto muy complicado.

Equipo invicto

Desde la llegada de Fossati, el equipo crema se mantiene invicto, tanto en el torneo local como en la Sudamericana. El uruguayo le cambió la cara al equipo, fortaleció la mentalidad de los jugadores y el grupo confió en su idea. Los cremas llevan seis victorias y dos empates de la mano del estratega charrúa de 72 años.

Si bien parecía que el invicto de Fossati se acababa ante Goiás, los cambios le dieron esa ‘inyección’ que el equipo crema necesitaba para levantarse y reaccionar ante un 2-0 abajo. Con este presente, les tocarán enfrentará a Cristal por el Apertura.

Líderes de su grupo

El triunfo en Argentina iba a saber a nada si no sacaban un buen resultado en casa, en el Monumental. Si bien un empate de local no es lo que los hinchas esperaban, por cómo se dio el encuentro, el punto significa mucho. No solo porque la’ U’ vino desde atrás para la igualdad, sino que con este resultado logran cuatro puntos en la Sudamericana y se ponen como líderes del Grupo G.

En el otro partido, Santa Fe de Colombia venció a Gimnasia y también sumó las mismas unidades. Si la ‘U’ no sacaba ese empate, se quedaba con tres y podía lamentarlo más adelante. Los merengues están invictos en ambos torneos con Fossati y la siguiente fecha recibirán a Santa Fe el 4 de mayo, un partido en el que el liderato del grupo estará en juego.

