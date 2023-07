Universitario de Deportes visitará este martes a Corinthians, por el partido de ida de los play-off de la Copa Sudamericana 2023. El elenco de Jorge Fossati llegó a tierras brasileñas para concluir su preparación y así definir su once, el cual tendrá algunos cambios por lesión (caso Nelson Cabanillas) y expulsión (caso José Carvallo). En tanto, el cuadro ‘timao’ necesita de una victoria, no solo a nivel deportivo, también por lo anímico, pues se encuentran en la casilla 15 del Brasileirao.

El duelo de Universitario vs. Corinthians se llevará a cabo este 11 de julio desde las 7:30 p.m. en el Neo Química Arena. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y por su plataforma de streaming DGO. Las incidencias y el minuto a minuto lo podrás encontrar en Depor.com.

Universitario vs. Corinthians: así llegan los equipos

Universitario llega a este compromiso, luego de enfrentar el último viernes a Cantolao (ganaron por 2-0). Tras ello, aprovechó el fin de semana para ajustar algunos detalles en su esquema de juego y el domingo viajó a Brasil. Este lunes también tuvo la oportunidad de trabajar, esta vez, en las instalaciones del club Portuguesa, para así definir su once para el choque del martes. Uno de los fijos para este cotejo será Diego Romero

Sobre la responsabilidad que conlleva este reto (que también marca el debut para el guardameta en torneos internacionales), el DT uruguayo indicó que “no hay nada especial que decirle a Diego Romero [sobre su estreno en la Sudamericana], lo veo en plenas condiciones”. Por si parte, el propio Romero comentó sobre el respaldo del estratega que “la confianza de él siempre está ahí y eso es importante. Estoy al cien por ciento física y mentalmente”.

Por su parte, Corinthians llega de ganar de visita a Atlético Mineiro por 1-0, en la décimo cuarta jornada del Brasileirao. El cuadro brasileño se ubica en el puesto 15 de la tabla de posiciones, con cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. Pese a estas cifras, se perfila como el favorito para este encuentro, especialmente, por jugarse en su cancha y con su gente.

Respecto al once que plantearía Vanderlei Luxemburgo, hay dudas, incluso para la prensa argentina. De acuerdo al la última práctica de este lunes, el DT empleó a chicos jóvenes, así como de experiencia, por lo que el once tentativo para este cotejo sería este: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murillo y Matheus Bidu; Roni, Giuliano y Matheus Araújo; Guilherme Biro (Wesley), Adson (Pedro) y Felipe Augusto. Con estos antecedentes, los pronósticos para el Corinthians vs. Universitario son de pronóstico reservado.





