Ayacucho FC vs. Everton chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El cuadro ayacuchano espera seguir sumando de a tres, tal y como lo hizo el duelo anterior en el certamen internacional. No obstante, el elenco chileno no dejará pasar la oportunidad de salir del último lugar del grupo D.

Ayacucho FC y Everton se verán las caras este martes 26 de abril desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Sausalito en Viña del Mar. La transmisión estará a cargo de ESPN y también se podrá ver el compromiso por las plataformas de streaming de ESPN Play, Star+. Movistar Play y Directv GO. Los detalles del minuto a minuto y más lo encontrarás en Depor.

Perú, Colombia, Ecuador - 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Paraguay y Venezuela - 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay - 9:30 p.m.

Ayacucho FC vs. Everton: la previa

Ayacucho FC llega a este encuentro con una derrota acuestas en casa. Pese a los esfuerzos de los ‘zorros’, los tres puntos no pudieron quedarse con ellos, por lo que ahora buscarán nuevamente volverse fuertes y sacar el resultado favorable, así sea en casa. Para ello, el equipo ya se encuentra en Chile.

Uno de los responsables de poder aportar frente al arco será Cristian Techera, extremo uruguayo que apunta a dejar en alto al club, tal y como sostuvo para AS Perú: “Yo siempre confié en mi juego y el esfuerzo de mi trabajo. Sabía que podía brindar mucho al equipo si podía estar a la altura de mi juego habitual”.

Por su parte, Everton espera a la fecha del duelo, luego de quedar empate frente a Palestino, por el torneo chileno. El cuadro de Francisco Meneghini se ubica a la mitad de la tabla en dicho campeonato y busca dar más alegrías a sus hinchas con victorias en la Sudamericana. No obstante, los cotejo no se han dado como el DT esperó.

“Si mañana no ganamos, las chances se reducen al mínimo, teniendo en cuenta que Sao Paulo ganó dos partidos. Estamos al límite”, explicó el estratega argentino en conferencia de prensa. Eso sí, la prisa por sumar de a tres no quita el análisis adecuado del rival: “Es un equipo que se defiende bien y cuando tiene la posibilidad de salir en contraataque lo hace muy bien”.





