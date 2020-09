¿'Cristiano Ronaldo' y ‘Juan Román Riquelme’ en un mismo equipo? Sí, parece increíble primero porque el portugués hoy gana millones en la Juventus. Además, porque el argentino ya se retiró y es vicepresidente de Boca Juniors. No es una broma, tampoco te estamos ‘tomando el pelo’ o se trata del ‘Día de los Inocentes’. Sus dobles juegan en la Liga 1 con camiseta de Deportivo Llacuabamba.

Hablamos de Kevin Santamaría, futbolista de 29 años, que es conocido como ‘Cristiano Ronaldo salvadoreño’ y Segundo Acevedo, volante peruano de 26 almanaques, quien fue bautizado como ‘Riquelme trujillano’.

Ambos, al igual que Cristiano Ronaldo y Juan Román Riquelme, son jugadores creativos. Sí, de esos que puede sorprenderte en cualquier instante y asustar como cuando Kevin Santamaría casi marcó en arco de José Carvallo.

A Kevin comenzaron a llamarlo ‘Cristiano Ronaldo salvadoreño’ en 2013. Jugando la Copa de Oro con su selección, un periodista le vio cosas del astro portugués. El apodo quedó y el jugador de Deportivo Llacuabamba hasta imitaba al hombre de la Juventus.

“Cuando yo vine, en las redes sociales pusieron mucho eso. Entonces en el equipo me dicen ‘Cristiano’ y es raro que no me llamen por mi nombre. Quieras o no, el apodo me hace sentir bien pues me da confianza”, dijo a Depor hace unos meses.

En Deportivo Llacuabamba se encontró con otro futbolista con ‘chapa’ de ‘crack’. “Ya había escuchado lo que le decían (Riquelme) a Segundo (Acevedo) y la verdad sí tiene un parecido en su juego, la pisa bastante, tiene buen toque y que le digan a uno Riquelme o Cristiano creo que no es cosa del otro mundo”, manifestó.

DESDE ABAJO

La historia de Segundo Acevedo arrancó en la Copa Perú. En el “fútbol macho” dio sus primeros pasos en el deporte rey y mostró grandes cualidades a tal punto que lo ‘bautizaron’ como ‘Riquelme trujillano’. Era el año 2011 y jugaba en Universitario de Trujillo.

Su buen nivel le sirvió para llegar a Juan Aurich de Chiclayo. Con el ‘Ciclón’ jugó en Primera entre 2012 y 2016. En total alternó en 41 partidos y marcó un tanto. El apodo también lo acompañó en la ‘Capital de la Amistad’.

Luego el ‘Riquelme trujillano’ volvió a su tierra y se puso la camiseta de Carlos A. Mannucci entre la segunda mitad de 2016 y 2018. Defendiendo a la ‘Tricolor’ fue parte del ansiado ascenso en el último año. No se quedó para jugar en Primera y en 2019 llegó a Deportivo Llacuabamba, donde logró el ascenso dos veces: primero en la Copa Perú y luego en el cuadrangular final.

“Feliz por el apodo, pero me faltaría demasiado para ser como él (Riquelme) y bueno si a Kevin (Santamaría) le dicen Cristiano es porque tiene muchas cosas buenas y también es muy calidoso”, aseguró Acevedo.

Hoy juntos, el ‘Cristiano Ronaldo salvadoreño’ y el ‘Riquelme trujillano’, tienen como tarea sacar a Deportivo Llacuabamba de los últimos puestos y asegurar la permanencia en la Liga 1. De hecho, este viernes se medirán ante Deportivo Binacional por la fecha 12.

“Todos estamos pegados abajo, con uno o dos partidos puedes salir de esa zona. Creo que hemos mejorado bastante. Nos falta estar más concentrados en la pelota parada, estar conscientes de que ahí los rivales nos pueden ganar, el último partido se dio así”, dijo Kevin Santamaría. Junto al ‘Riquelme trujillano’ espera decir misión cumplida a fin de año.

