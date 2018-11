Eran tiempos de crisis. En la primera semana de noviembre del 2003, los futbolistas profesionales anunciaron una huelga indefinida. Cansados de las deudas, muchas desde dos años antes, todos los agremiados paralizaron sus actividades a falta de siete fechas para el final del Descentralizado. Los montos subían hasta 800 mil dólares, con Universitario de Deportes (medio millón) y Alianza Lima (100 mil) como los más morosos.

La Agremiación de Futbolistas pedía que "se reconozcan y cumplan con las deudas del 2001 y 2002, que se establezca el Estatuto del Futbolista Profesional y que se forme la Cámara de Disputa que pueda solucionar los despidos arbitrarios", según anunció su presidente, Francesco Manassero. Solo Alianza Atético, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal no tenían deudas, pero igual sus futbolistas pararon.

"Nosotros tenemos la mejor disposición para el diálogo, pero hasta que no veamos una solución real a nuestro pliego, no levantaremos la medida", fue la advertencia. Las fechas 16 y 17 del Torneo Clausura se jugaron con juveniles. La situación se ponía cada vez peor y no había ningún acuerdo para superarla. Así, el lunes 24 de noviembre, Manuel Burga decidió suspender abruptamente el Descentralizado 2003.

Esto originó un gran problema en la definición del título y clasificaciones internacionales. Alianza Lima fue campeón recién el 31 de enero de 2004, Cienciano se metió por los palos a la Copa Libertadores, un cupo que pidió Sport Boys hasta el último momento. Hasta un futuro mundialista dijo presente en estas dos jornadas de emergencia, ¿recuerdas quiénes son?

Solo 1.232 personas asistieron al Sporting Cristal 4-0 Universitario de la huelga. La taquilla fue de 2 mil 427 nuevos soles. (Foto: USI)

José Carvallo, con 17 años, se paró bajo los tres palos en la contundente goleada que recibió Universitario por 4-0 ante Sporting Cristal. El arquero ya había debutado en Primera División meses antes, pero la delicada situación obligó a que sea titular entre los Sub-20 cremas que se presentaron en el Nacional. Quince años después, estuvo en Rusia 2018 con la Selección Peruana.

En ese mismo partido, Renzo Revoredo debutó en Primera División con camiseta celeste. Javier Chirinos, entrenador estudiantil, mandó al campo a Carvallo; Balarezo, Víctor Balta, Subauste, Lagos; Portilla, Oré, Jean Tragodara, Villavicencio; Salas, Zegarra. Días antes, en la derrota ante Deportivo Wanka, Juan Pablo Vergara debutó en Primera División.

Franco Navarro dirigió a Sporting Cristal y puso en el once a Manuel Heredia; Revoredo, Fajardo, Terrones, Vásquez; Calcina, Manchego, Barrios, Romero, Ponte, Paolo Berfenati. Ingresaron Piero Casella, Johnatan Casas y Brian Belline. Semanas antes, los celestes estuvieron impedidos de ingresar al Monumental de la UNSA y cumplir su partido ante Atlético Universidad.

Esa misma tarde, Alianza Lima, también con juveniles, goleó 7-1 a Estudiantes de Medicina en Matute. Ricardo Farro; Renzo Reaños, Máximo Osis, Guillermo Guizazola (J. Farfán), Gerson Carrillo, Mario Gonzales, Cristian Salazar, Ronald Quinteros, hermano de Henry (J. Jayo), José Carranza , Saulo Aponte y Juan Portilla fueron los once que debutaron en Primera por Julio 'Humildad' García.

Alianza Lima viajó hasta el Cusco, pero no pudo jugar ante Cienciano. (Foto: USI)

También jugaron Juan Pablo Farfán, hijo de 'Pechito' Farfán, Jorge Jayo, hermano de Juan José, y Jesús 'Chucho' Chávez. En la fecha anterior, se presentaron en Cusco, pero los futbolistas de Cienciano decidieron no jugar. Otros futbolistas que debutaron en esas fechas fueron, entre otros, los delanteros 'Pituquito' Rossel, en Sport Boys y Roberto 'El Malingas' Jiménez, en Alianza Atlético.

La huelga de futbolistas hace quince años le dio más poder a la Agremiación de Futbolistas en los reclamos de sus afiliados. Por varios años, la Federación Peruana de Fútbol aceptó sus reclamos y permitieron que las deudas, sea como fuera, se cumplan. Lástima que la situación no ha cambiado mucho pues aún existen clubes que se manejarían en la informalidad y jugadores que aceptarían estas terrible condiciones para no perjudicar su futuro.