En el último programa de Enfocado , conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el nuevo invitado de esta segunda temporada fue Christofer ‘Canchita’ Gonzales, quien actualmente defiende los colores de Sporting Cristal. En la amena charla, hablaron sobre su llegada a La Florida, y explicó por qué decidió salir de Universitario de Deportes, a pesar de haber sido presentado con bombos y platillos a principios del 2024. Además, habló sobre la relación que tuvo con Fabián Bustos y desmintió declaraciones del técnico, quien anteriormente había señalado que Gonzales no logró adaptarse al esquema de la ‘U’. Por último, ‘Canchita’ también recordó la vez que, en sus inicios, realizó una prueba para poder llegar a Alianza Lima.

Si bien es cierto, su regreso al fútbol peruano fue esperado por los hinchas de Universitario de Deportes, quienes lo querían de vuelta para alcanzar el Bicentenario, no cumplió con las expectativas. El volante peruano gestionó su salida y, a mediados del 2024, pagó su cláusula de rescisión para unirse a Sporting Cristal, su nueva casa. “(Sporting) Cristal es mi hogar, mi ‘bobo’. Con la “U” hay diferencias muy marcadas con la identidad de juego, y la identidad de juego que yo tengo es con Cristal, más juego, más quimba. Yo busqué mi salida de la “U”. Estoy donde quise estar siempre”, relató.

Durante la entrevista, uno de los temas abordados fue su relación con Fabián Bustos, técnico de la ‘U’. Gonzales se sinceró sobre su salida del equipo crema y compartió detalles de cómo fue la convivencia con el entrenador argentino durante su etapa en el primer campeonato del año. “Con Fabián hemos podido tener una que otra conversación, hemos tocado unos que otros temas personalmente los dos, y bueno, al final no hubieron cambios que entre comillas habíamos acordado desde antes que yo vuelva aquí. Él fue el que me habló, me escribió y me dijo una que otra cosa pero bueno yo no quiero entrar mucho en detalle porque mi sensación es distinta”, manifestó.

“Mi situación es totalmente distinta. Hoy en día te puedo decir que estoy donde yo quise estar siempre. Estoy disfrutando; soy feliz. Estoy en el equipo en el cual me siento muy identificado. Le tengo mucho cariño y amor. Aparte, en Sporting Cristal he pasado muchos momentos lindos de mi vida. Profesionalmente, he jugado más tiempo en Cristal que en la ‘U’”, precisó Gonzales. Es importante mencionar que el mediocampista disputó 15 partidos oficiales con el club de Ate, donde no logró anotar ni asistir, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1.





¿Por qué no llegó a Alianza Lima?

En la charla, el volante ‘celeste’ recordó las pruebas que realizaron en equipos emblemáticos del Perú y contó cómo, tras un breve paso por Alianza Lima, finalmente llegó a Universitario de Deportes. “Primero me inicio en el barrio, yo soy de La victoria... Luego tuve unas pruebas que tuve que hacer en Alianza”, expresó Gonzales. Asimismo, agregó. “Primero hice unas pruebas en Alianza, igual en la ‘U’ también, en San Martín también de menores... Y bueno, me quedé en la ‘U’, en las pruebas. Y bueno, de ahí en Universitario donde me inicio y de ahí fui creciendo, fui avanzando, después debuté en la profesional también”.

En otro momento de la charla, ‘JF’ mencionó la vez que Alianza Lima le hizo una oferta a Gonzales. El mediocampista explicó por qué decidió no aceptarla y reveló a dónde terminó yendo finalmente. “Me dijeron que había una posibilidad para irme para allá (Alianza Lima) y yo me acuerdo que los dirigentes de (Sporting) Cristal me llaman y me dicen que había llegado una propuesta y todo eso, pero al final no llegamos aceptar”, precisó.

“Eso fue en 2020. No fue mala (la propuesta) pero yo ya me había identificado (con Sporting Cristal)”, contó ‘Canchita’. Además, Christofer contó que, mientras estaba en Arabia Saudita jugando para el Al-Adalah FC, uno de los equipos interesados en su regreso al fútbol peruano fue Alianza Lima. Sin embargo, al observar la gestión que realizó el cuadro crema para concretar su retorno, decidió finalmente optar por regresar a lo que consideraba su primera casa.





La vez que Bustos explicó por qué Gonzales no encajó en la ‘U’.

La llegada de ‘Canchita’ desde Arabia a tienda crema, luego de nueve años, fue considerada como uno de los fichajes bomba en este 2024. Sin embargo, el futbolista de 31 años, a mitad de año, se fue a Sporting Cristal en busca de más minutos. El DT merengue explicó cómo se dio su fichaje y también el motivo de su salida de la ‘U’. “No me quito la responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que es un jugador bárbaro”, dijo Bustos en el programa ‘Y Uno Feliz Podcast’.

Si bien en un principio, Christofer Gonzales sufrió una lesión (desgarro muscular) que lo alejó un tiempo de las canchas, su presencia en el once del técnico argentino fue disminuyendo. El argentino explicó los motivos detrás de esta decisión. “Hoy la ‘U’ tiene un equipo súper competitivo entre ellos. Yo siento que lo superó la situación mediática del Centenario. No quiero hablar mal, pero siento que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego”, explicó.

“La competencia la perdió. Después, es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, pero es normal. Técnicamente, a mí es un jugador que me encantaba; lo que recuerdo de él me gustaba, pero bueno”, agregó el estratega, quien precisó que ‘Canchita’ tenía cualidades que él consideraba necesarias para su equipo en este 2024. Sin embargo, no logró acoplarse a su sistema. Asimismo, explicó que las lesiones complicaron aún más su presencia en el equipo. “En su mejor momento acá (en Universitario de Deportes), las lesiones lo hizo retroceder, porque jugó cinco o seis partidos como titular”, resaltó el estratega.

Fabián Bustos sobre la salida de Christofer Gonzales en Universitario: “Se sentía frustrado por no poder ser más que Martín, Jairo o ‘Calca’”. (Foto: Composición GEC)





TE PUEDE INTERESAR