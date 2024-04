Universitario y Unión Comercio se ven las caras este viernes 19 de abril, por la decimosegunda fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El elenco merengue buscará sumar de a tres con la intención de volver a tomar el liderato de la tabla de posiciones (puesto ocupado por Sporting Cristal, con 28 unidades), por lo que solo le valdrá el triunfo ante los de Moyobamba, quienes no han tenido un buen arranque del año y se ubican en el último puesto del certamen.

El combinado dirigido por el profesor Fabián Bustos llega a este compromiso, luego de empatar 1-1 con Junior, en Barranquilla, por la segunda jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores y ganarle por 2-1 a Sport Boys, en el Estadio Nacional, por la fecha 11 del Torneo Apertura, extendiendo el invicto del DT argentino a 13 duelos con la camiseta estudiantil.

A diferencia de Universitario de Deportes, Unión Comercio no la pasa bien en la Liga 1 Te Apuesto, ya que solo ha podido sumar dos puntos de los 15 últimos que disputó, por lo que urge de la victoria ante el actual campeón del fútbol peruano para comenzar a escapar de la zona de descenso directo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Unión Comercio?

El partido entre Universitario vs. Unión Comercio está programado para este viernes 19 de abril desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Unión Comercio?

El partido Universitario vs. Unión Comercio se jugará en el estadio Carlos Vidaurre y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX), disponible en el servicio de DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su servicio de streaming vía Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

Lo que se viene para Universitario vs. Unión Comercio

Tras el duelo por la fecha 12 del Apertura, tanto Universitario de Deportes, como Unión Comercio deberán prepararse para sus próximos rivales. En el caso de los cremas, confrontarán a Botafogo, elenco al que enfrentarán en Río de Janeiro por la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

El partido ante los brasileños está previsto para dar inicio el miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m. en el estadio Nilton Santos, y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN. Es preciso señalar que, de momento, la ‘U’ suma cuatro puntos en la tabla del grupo D, ocupando así el segundo lugar.

Por su parte, Unión Comercio tendrá como próximo rival a Sport Boys, en el estadio Miguel Grau del Callao. Tras ese encuentro, deberán visitar al sorprendente Comerciantes Unidos con la consigna de sumar puntos claves en su objetivo de escalar en la tabla de posiciones del certamen local.





