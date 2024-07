Desde que comenzó la temporada, Sporting Cristal no ha dejado de pasar por momentos turbulentos –recientemente perdió a Ignácio da Silva, su mejor jugador en el último año y medio– y eso lo ha llevado a caer en la consideración de los equipos que tienen argumentos sólidos para pelear por el Torneo Clausura, donde Universitario de Deportes, Melgar y Alianza Lima parten con ventaja. Si en el Rímac todavía hay esperanzas de que pueden meterse en la lucha por el campeonato hasta llegar a los play-offs de la Liga 1 2024, es porque tienen en su plantel a dos jugadores que siguen marcando la pauta en el esquema de ‘celeste’, pese al cambio de entrenador que hubo a mitad de la campaña: Santiago González y Martín Cauteruccio.

Del ‘charrúa’ ya se ha dicho mucho y cada fin de semana se agotan los adjetivos para describir la enorme capacidad goleadora que tiene. En total, ‘Caute’ registra 23 anotaciones en el 2024, divididos en 19 por la Liga 1 y los otros cuatro por la Copa Libertadores. Sin embargo, el peso ofensivo de los rimenses no estaría completo sin la determinación que viene teniendo el ‘Mágico’ González, otro de los grandes fichajes de este curso y que apunta a romper con el récord de asistencias en el fútbol peruano durante los últimos diez años. Por el camino en el que va, no es descabellado pensar en que puede lograrlo, ya que está a nueve pases de gol de igualar los 20 que consiguió Alfredo Ramúa en el Descentralizado 2018.

Hasta el día de hoy, ‘Santi’ lleva 11 asistencias en el campeonato nacional, superando así a Iván Colman de Cusco FC (8), Carlos López de Los Chankas (7), Andy Polo (7) de Universitario y Tomás Martínez de Melgar (6), entre otros. Al ritmo que lleva, tiene todas las credenciales para romper los registros de la última década. Sporting Cristal sería el más beneficiado si esto sucede, pues necesita que el argentino se mantenga enchufado en lo que resta del año. ¿Cómo explicar este gran presente del exjugador del Deportivo Maipú y por qué tiene todo para superar la marca que logró el ‘Chapu’ Ramúa con Real Garcilaso (hoy llamado Cusco FC) hace cuatro temporadas?

Santiago González lleva ocho goles y 11 asistencias con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Hacia adelante y sin mirar atrás

Más allá de los números, Santiago González tiene varios valores agregados dentro de su juego que le permiten destacar en nuestro fútbol. El más importante y pocas veces resaltado es el de la perseverancia, esa aptitud de siempre ir al frente a pesar de que el contexto no sea el mejor o que su tarde no haya sido de las más destacadas. Su formación la hizo en el ascenso argentino y hasta antes de llegar a Sporting Cristal, nunca había podido debutar en Primera División. Incluso cuando fichó por San Lorenzo de Almagro a mediados del 2018, fue relegado a solo sumar minutos con la reserva hasta irse prestado a Nueva Chicago en el 2019.

Además del ‘Gigante’, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Maipú también recibieron a González tras su frustrado intento por estrenarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Nunca la tuvo fácil y siempre le tocó remar a contracorriente para ganarse un espacio en este deporte. Por eso no sorprende verlo correr incluso cuando el panorama es sombrío. El pasado fin de semana, pese a la goleada por 4-0 sobre Sport Boys, Sporting Cristal no tuvo un partido sencillo y mostró varias deficiencias. Santiago, a su vez, estuvo muy errático pese a haber dado una asistencia para el 1-0. Por eso, cuando apareció anotando el 3-0 parcial, el Estadio Alberto Gallardo estalló como si se tratara de un gol al último minuto. Los hinchas supieron reconocer su esfuerzo.

Un detalle valioso es que, además de estar muy participativo para que sus compañeros anoten, Santiago González no se ha quedado atrás y también lleva ocho goles en la Liga 1 2024. Esto quiere decir que, junto a Martín Cauteruccio (19 goles/asistencias), el delantero de 25 años es el futbolista más influyente del campeonato. Precisamente en esto radica el pequeño aura de optimismo que hay alrededor de Sporting Cristal: el ‘Mágico’ sigue rindiendo al máximo nivel a pesar de que el funcionamiento colectivo con Guillermo Farré todavía no muestre luces de mejorar lo hecho por Enderson Moreira, expectorado del Rímac a finales de mayo por malos resultados.

Las mejores jugadas de Santiago González con Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

¿Alcanzará con la varita mágica de Santiago?

Las 11 asistencias de Santiago González se dieron en ocho partidos, de los cuales Sporting Cristal pudo ganar siete; solo perdió en Tarma en la derrota por 3-1 ante ADT, después de asistir a Martín Cauteruccio para que abriera la cuenta. Justamente sobre esta conexión, cinco pases de gol del argentino fueron para el ariete uruguayo, lo cual reafirma que gran parte de la delantera ‘cervecera’ se recuesta en lo que puedan hacer estos dos jugadores. Salvando las distancias, algo que en su momento pasó entre Gabriel Costa y Emanuel Herrera, cuando el actual jugador de Alianza Lima repartió ocho asistencias para la ‘Maquinaria’, de las 19 que dio en el 2018.

Evidentemente esta comparación está incompleta, pues el Sporting Cristal de aquella temporada andaba a un ritmo diferente que el resto de los clubes y salió campeón con una diferencia escandalosa. En tal sentido, lo de González y Cauteruccio podríamos acercarlo más a lo que ocurrió entre Washington Corozo y Emanuel Herrera en el 2020, cuando el ecuatoriano sirvió 14 asistencias y seis de ellas fueron para el goleador argentino, quién registró 20 dianas. Lo importante aquí es que, curiosamente, aquel año los rimenses salieron campeones por última vez, teniendo al mayor asistidor y al máximo goleador de la competición nacional.

Si hablamos de los registros de los últimos diez años, Santiago González está a un pase gol de igualar a los máximos asistidores de las temporadas 2014 (Johnnier Montaño, 12), 2016 (Robert Ardiles, 12) y 2022 (Carlos Ross, 12). A su vez, ya superó a los del 2019 (Ricardo Buitrago, 9) y 2021 (Felipe Rodríguez, 10), además de no estar tan lejos de los del 2015 (Alfredo Ramúa, 15), 2017 (Alfredo Ramúa, 16), 2020 (Washington Corozo, 14) y 2023 (Felipe Rodríguez, 13). Eso sí, el objetivo a romper por el delantero de Sporting Cristal está en el 2018, temporada en la que el ‘Chapu’ Ramúa la ‘descoció’ y dio 20 asistencias, la mayor cantidad alcanzada en la última década.

Ahora, este conteo solo podrá ser eficaz en la ecuación de Sporting Cristal si mejora su funcionamiento colectivo de aquí en adelante. Guillermo Farré tiene 15 jornadas para corregir los errores que ha evidenciado su equipo desde que tomó el mando y adaptarse a las circunstancias que le plantea dirigir a un plantel que no armó. Asimismo, Joao Grimaldo, el extremo que juega al lado opuesto de Santiago González, tendrá que ponerse las pilas –si es que no se va vendido a otro equipo– para confirmar que ya es una realidad. De no darse así las cosas, cualquier buena actuación del ‘Mágico’ caerá en saco roto y ninguna varita mágica podrá cambiar el destino de los bajopontinos.

Temporada Jugador Club Asistencias 2014 Johnnier Montaño San Martín 12 2015 Alfredo Ramúa Cusco FC 15 2016 Robert Ardiles Comerciantes Unidos 12 2017 Alfredo Ramúa Cusco FC 16 2018 Alfredo Ramúa Cusco FC 20 2019 Ricardo Buitrago Deportivo Municipal 9 2020 Washington Corozo Sporting Cristal 14 2021 Felipe Rodríguez Carlos A. Mannucci 10 2022 Carlos Ross Sport Huancayo 12 2023 Felipe Rodríguez Cusco FC 13

Los máximos asistidores de la Liga 1 durante la última década.

Washington Corozo fue el último jugador de Sporting Cristal en ser el máximo asistidor de la Liga 1. (Foto: Liga 1)









