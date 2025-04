Este sábado 26 de abril, Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos chocan por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, ubicado en la ciudad de Cajabamba (Cajamarca). En la siguiente nota te daremos todos los detalles del partido y a qué hora comenzará según las diversas zonas horarias en los países de la región.

Después de vencer por 3-2 a Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores, Alianza Lima se tendrá que enfocar en el campeonato doméstico para enfrentar a Comerciantes Unidos en suelo cajabambino. Los blanquiazules necesitan ganar fuera de casa para mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura.

Un detalle no menor es que los victorianos recuperan a Pablo Ceppelini, quien ya está bien físicamente y dejó su lesión en el pasado. Así pues, si bien el uruguayo está imposibilitado de jugar la Copa Libertadores por una sanción de la Conmebol, Néstor Gorosito podrá explotar sus cualidades en Liga 1.

De esta manera, la lista de convocados de Alianza Lima quedó conformada de la siguiente manera: Ángelo Campos, Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Jhamir D’Arrigo, Pablo Lavandeira, Fernando Gaibor, Marco Huamán, Renzo Garcés, Kevin Quevedo, Matías Succar, Jesús Castillo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Juan Delgado, Eryc Castillo, Erick Noriega, Ricardo Lagos, Piero Cari, Pablo Ceppelini y Paolo Guerrero.

En diálogo con los medios de comunicación antes de viajar, Ceppelini confirmó que ya está 100 % físicamente para aportarle al equipo. “Me quise meter rápido con Libertad por querer ayudar al equipo (sobre su regreso apurado a las canchas). No me había recuperado de la mejor forma, pero ahora sí. Ya cumplí los 21 días y ya recuperado para jugar”, sostuvo.

Finalmente, el volante uruguayo elogió a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes marcaron ante Talleres de Córdoba en el último encuentro por la Copa Libertadores. “Están haciendo goles, nos dan una mano muy grande. Son líderes positivos para nosotros, así que a seguir de la mejor forma”, puntualizó. Ojo, el ‘Pirata’ no podrá jugar este sábado por su expulsión ante Los Chankas.

Comerciantes Unidos, entre tanto, afrontará este encuentro luego de perder el pasado fin de semana ante Sport Huancayo, con un marcador de 4-2 en contra. En lo que va del Torneo Apertura, las ‘Águilas’ registran un triunfo, cuatro derrotas y tres empates, lo que los sitúa en la décimo séptimo posición con tan solo seis puntos. Veremos si pueden complicarle la tarde a Alianza Lima.

¿A qué hora Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El cruce entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos está programado para este sábado 26 de abril desde las 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, con la transmisión de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

