La Liga 1 entró a su recta final. Desde el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima vs. Cusco FC se miden en la fecha 17. Este será un choque vital para los blanquiazules en su búsqueda por quedarse con el Torneo Clausura 2024, teniendo en cuenta que necesitan una victoria y esperar la caída o empate de Universitario de Deportes. Por el lado de los ‘dorados’ ya aseguraron su participación en la próxima Copa Sudamericana. A continuación, te indicamos la hora, cómo ver el partido y más detalles de este emocionante encuentro.

Alianza Lima ocupa el segundo puesto del Clausura con 36 puntos producto de once victorias, tres empates y dos derrotas. En el segundo semestre del año, anotó 24 goles y recibió 9. En el acumulado se ubica en el cuarto puesto con 69 puntos gracias a sus 22 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. Anotó 56 tantos y encajó 25 goles.

La realidad dice que el cuadro victoriano no depende de sí mismo para quedarse con el Clausura ya que no solo necesita ganar a Cusco FC sino esperar a que Universitario no le gane a Los Chankas en Andahuaylas. Para colmo de males en caso de que empaten en puntos la diferencia de goles es de 6 a favor del cuadro crema. Por esta razón, los íntimos tendrían que ganar por una diferencia de ocho goles para poder discutir la ventaja del equipo de Fabián Bustos.

Cusco FC marcha en el sétimo puesto del Clausura con 28 unidades y en el acumulado se ubica en el quinto lugar con 57 puntos producto de 17 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Anotó 48 goles y encajó 43 tantos. El cuadro dorado ya está clasificado a la Copa Sudamericana sin problemas y jugará relajado en Matute.

La idea del cuadro de Miguel Rondelli es despedir de la mejor manera la temporada consiguiendo una victoria o al menos un empate rompiendo la mala racha de dos derrotas consecutivas. Como visitantes vienen de sacar el ambos anotan en sus 5 cotejos recientes.

¿A qué hora inicia Alianza Lima vs. Cusco FC?

Siguiendo con la programación, Alianza Lima se enfrentará contra Cusco FC el domingo 3 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Alianza Lima vs. Cusco FC?

Por la fecha 17, Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 (antes Liga 1), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?





TE PUEDE INTERESAR