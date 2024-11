Las lesiones son un capítulo pasado para Pedro Aquino y la próxima misión es volver a alcanzar el ritmo de competencia que lo llevó a ser uno de los habituales convocados en la Selección Peruana. Actualmente, el volante milita en Santos Laguna de la Liga MX, club en el que ha manifestado sentirse cómodo y agradecido por acompañarlo en su proceso de recuperación. Sin embargo, la idea de tener más continuidad lo asoma con frecuencia a un posible regreso al fútbol peruano; precisamente, en Sporting Cristal. ‘La Roca’ fue formado en el cuadro celeste y sirvió como ‘trampolín’ para su primer salto al exterior. Aunque todo indica que su retorno no está cerca, no descartó volver a vestir la camiseta el equipo del Rímac.

“Con mi agente siempre converso y le comento que yo quiero seguir jugando en el extranjero y que no tengo en mente aún en regresar a Sporting Cristal. Por ahora, quiero quedarme por aquí unos añitos más y si Dios lo permite regresar al Sporting más adelante”, declaró en entrevista con Radio Ovación.

Con relación a la posibilidad de jugar en otra liga: “Los sueños y las metas siempre van a estar, soy un jugador con ambiciones que quiere seguir creciendo en el fútbol. A la liga mexicana la conozco bien, me adapté, pero si se presenta la opción de moverme, por mi familia, lo haría, pero hoy en día puedo decir que estoy muy feliz en Santos Laguna, un club A1, y que ahora solo quiero disfrutar este momento”.

Pedro Aquino salió campeón con Sporting Cristal en 2014 y 2016. (Foto: Sporting Cristal)

Los próximos partidos de las Eliminatorias

Si bien Pedro Aquino no ha escondido su afán de volver a la Selección Peruana, el volante también se refirió al próximo duelo de Perú ante Chile, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Este partido tendrá como detalle especial el regreso de Ricardo Gareca al país, pero dirigiendo a otro equipo.

“Muy aparte del ‘profe’ Gareca, a quien queremos muchísimo porque nos llevó a un Mundial, con Chile tenemos una gran rivalidad, en el buen sentido de la palabra, por ello ante Chile tenemos que ganar hasta en los amistosos. Dios quiera que podamos sacar los tres puntos y, si me toca estar, lo dejaré todo en la cancha”, apuntó.

A su vez, agregó: “Más allá de ello tenemos que ir partido a partido, la idea es pensar primero en Chile luego ya en Argentina. En la Selección siempre nos hemos caracterizado en soñar, de no tirar jamás la toalla, y tengo la fe en que vamos a levantar”.

Por otro lado, Aquino reveló que puede ocupar cualquier parte del mediocampo: “Yo ya conozco toda esa parte, incluso ya jugué de ‘8′ con Gareca y Reynoso, y si me toca estar ahí, adentro, así sea de lateral derecho lo haré. Por la Selección no me importa en qué posición me pongan”.

En relación a los compatriotas que juegan en la Liga MX, Pedro destacó el presente de Piero Quispe: “Le está yendo bien, está en un gran equipo y ahora solo tiene que seguir dando lo mejor para que pueda mantenerse en buen nivel”. A quien también mencionó fue a Anderson Santamaría, su compañero de equipo: “Nos hace bien estar juntos. Acá, en México, la exigencia es fuerte, y propio de ello es que la directiva te exige el doble por ser extranjero, aunque eso también nos sirve a nosotros porque nos hace mejorar en el día a día”.





Fecha y hora de los próximos partidos de Perú

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la vigente campeona del mundo





