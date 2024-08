En el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2024 de Liga 1, Alianza Lima vs. Los Chankas se enfrentan este sábado 24 de agosto, a partir de las 3:20 de la tarde (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en un duelo que se jugará en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. A continuación, conocerás todos los detalles del partido, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal donde podrás ver la transmisión en vivo.

Los blanquiazules llegan a este partido como punteros del Torneo Clausura, luego de la goleada 3-0 que le propinó a Cienciano en Matute la jornada anterior; sin embargo, el equipo de Mariano Soso tendrá varias bajas para el duelo frente a Los Chankas. El DT argentino no podrá contar con Adrián Arregui, Cecilio Waterman, Jiovany Ramos, Franco Zanelatto y Hernán Barcos por lesión. Ante esto, Bassco Soyer se sumó al plantel y asoma como opción en Andahuaylas.

Tras la victoria ante Cienciano, Mariano Soso aseguró que su equipo viene mostrando poco a poco la idea que busca. “Los futbolistas asumen un margen de mejora y asumen ello. El rival venía de dos victorias consecutivas, nosotros jugamos un partido sólido en la fase defensiva y hemos sido capaces de materializar las jugadas de ataque que fuimos construyendo, dimos un paso adelante. Le hemos dado continuidad a lo que venimos desarrollando y valoro esta fuerza que radica en lo colectivo”, indicó el DT en conferencia de prensa.

“Hay una idea en desarrollo y los jugadores la van adquiriendo cada vez mejor, hemos jugado tres partidos, lo hemos hecho de buena manera, imponiendo condiciones, en el día de hoy el equipo se aproxima más a lo que pretendemos. El modelo de juego se va proponiendo partido a partido”, añadió Soso, quien llegó a Alianza Lima para reemplazar al colombiano Alejandro Restrepo.

Por su parte, Los Chankas vienen de igualar 1-1 ante Atlético Grau el pasado miércoles y, tras un buen inicio en el Torneo Clausura con dos triunfos al hilo, no han podido sumar de a tres en las siguientes seis jornadas, obteniendo cuatro empates y dos derrotas. El conjunto de Andahuaylas buscará volver a la victoria este sábado frente a Alianza Lima, con el objetivo de mantenerse en puestos para conseguir un cupo a Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El encuentro entre Alianza Lima y Los Chankas está programado para este sábado 24 de agosto desde las 3:20 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:20 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:20 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; mientras que en España a las 10:20 p.m. del mismo día.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

Alianza Lima venció a Los Chankas en el partido que jugaron por el Torneo Apertura, en el Estadio Nacional. (Foto: GEC)

Así se define la Liga 1 2024

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.