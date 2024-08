Cuando Paolo Guerrero fue anunciado como flamante contratación de la Universidad César Vallejo, en la interna del club imaginaron que estaban haciendo la movida más importante del mercado de fichajes para afrontar la Liga 1 2024. Incluso se hablaba de que con el ‘Depredador’ estarían en la capacidad de competir contra los más grandes en la lucha por el título nacional. Sin embargo, a la hora de la verdad la realidad fue más cruda y actualmente están ubicados en zona de descenso, un reflejo de las malas decisiones que tomaron a lo largo de la temporada. Esto, por supuesto, incluye al goleador histórico de la Selección Peruana, que desde el comienzo del Torneo Clausura dejó en claro que no quería seguir más en el club y por estos días presentó su caso ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En tal sentido, el último martes se llevó a cabo la audiencia en dicha instancia, en donde también estuvo presente el área legal de la institución trujillana. Paolo Guerrero recurrió a esta medida buscando salir favorecido en el “procedimiento especial de inscripción del fenecimiento de la relación contractual” con César Vallejo, alegando la inexistencia de un vínculo laboral ya que no recibió su salario durante el último mes. En cuanto a la argumentación de la defensa legal de los ‘Poetas’, arguyeron que hubo abandono de trabajo por parte del delantero.

Un punto importante a considerar es que este proceso en la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, busca determinar la finalización del contrato entre las partes involucradas, pero no las razones del mismo. Esto quiere decir que, si bien César Vallejo comunicó que acatará la resolución definitiva de la mencionada Cámara, esto no quiere decir que no tomarán otras medidas en contra del futbolista, con relación a “las compensaciones y montos generados por dicho fenecimiento”.

Como la audiencia entre Paolo Guerrero y César Vallejo se dio hace más de 48 horas, la Cámara resolvió por unanimidad responder de manera favorable a la solicitud del delantero de 40 años. Debido a que el artículo 23 de la Constitución Política del Perú señala que “nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”, el atacante nacional quedó libre y puede fichar por cualquier club, ya sea de la Liga 1 –con Alianza Lima a la expectativa– o del extranjero, siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos para el cierre del libro de pases. Los ‘Poetas’, por su parte, también están en su derecho de presentar una denuncia por daños y perjuicios. ¿Qué sigue ahora y qué futuro le depara al ‘Depredador’ cuando se desligue formalmente del cuadro norteño?

Paolo Guerrero jugó su último partido oficial el 29 de junio, con la Selección Peruana en la Copa América. (Foto: Getty Images)

La postura de la ‘UCV’ y el futuro del ‘9’

A la espera de que se haga pública la decisión de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, independientemente de si sale a su favor o no, en César Vallejo ya tienen en claro el camino que seguirán respecto a este caso con Paolo Guerrero. En primera instancia, Ernesto Pesantes Robles, asesor legal del club, comentó que esta situación debe resolverse “teniendo en cuenta la seguridad jurídica que otorga FIFA a los clubes en materia contractual, dado que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores determina que un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el transcurso de un periodo de competición, debiendo respetarse siempre el vencimiento del plazo establecido, más aún cuando no ha existido un mutuo acuerdo entre el club y el jugador”.

Así pues, el letrado agregó que si Paolo termina siendo liberado, este será un precedente en donde los equipos de fútbol quedarán expuestos cada vez que un futbolista quiera romper su contrato de manera unilateral. “Por tanto, desconocer y disolver de manera unilateral por pedido de un jugador un vínculo contractual vigente en plena competencia, generaría un precedente en el cual la totalidad de los clubes quedarían expuestos”, remarcó en su cuenta de LinkedIn.

El presidente de César Vallejo, Richard Acuña, siguió esa misma línea y expuso su malestar al sentir que no se está respetando el contrato que el delantero tuvo con ellos. “Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad; y a todos los que apuntamos y creemos que a nivel deportivo la única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, manifestó en diálogo con la prensa trujillana.

Del mismo modo, Acuña confirmó que la institución que él preside tomará medidas legales en contra del delantero, buscando que se establezcan precedentes a favor de los clubes. “Quiero que el capítulo Paolo Guerrero sea parte del pasado para nosotros. Estamos en otra etapa, el tema de Paolo se ve en el ámbito legal y para nosotros, más que pensar en el retorno de Guerrero, estamos apostando por evitar malos precedentes en el fútbol peruano y el respeto a las leyes y contratos. Si hablamos de un país informal es seguir respetando al vivo, al que no respeta el contrato”, afirmó.

Richard Acuña y César Vallejo llevarán el caso ante Paolo Guerrero al fuero civil. (Foto: Andina)

Para clarificar el panorama sobre el futuro que podría devenir para Paolo Guerrero, Depor conversó con el Dr. Óscar Peralta Montenegro, abogado especialista en derecho laboral y constitucional, quien señaló el camino que seguiría el caso a partir de la decisión de César Vallejo. “Gracias a la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, él se está desvinculando desde la parte deportiva, pero él no está cumpliendo con el contrato y está perjudicando a César Vallejo, su centro de trabajo. El club se ha visto perjudicado y ese es un hecho. Cuando uno demanda por daños y perjuicios, en el derecho civil se ve el daño moral, emergente y lucro cesante, porque el club dejará de percibir un monto programado por publicidad, sponsors, entre otras cosas”, explicó.

Asimismo, Peralta Montenegro recalcó las puntos a considerar en una demanda de esta índole. “Él puede jugar por cualquier equipo desde el momento en que es liberado. Sin embargo, eso no quiere decir que César Vallejo no pueda ejercer su derecho a demandarlo por la vía civil. Los daños y perjuicios implican varias cosas, no solamente los derechos patrimoniales. También está considerado la imagen, el prestigio, las expectativas y cómo ha quedado ante la opinión pública la entidad perjudicada. Todas esas cosas suman. Va más allá del dinero. Imagino que la defensa de Paolo lo ha asesorado, sabiendo que la Cámara lo iba a dejar libre”, agregó.

Finalmente, respecto a cuánto podría tardar este nuevo proceso entre Paolo Guerrero y César Vallejo, el letrado aclaró que no hay un tiempo fijo, pero por los antecedentes podría tardar más de un año. “En el Poder Judicial es muy difícil establecer plazos, porque depende mucho de las especialidades. En promedio sería un año o año y medio, en un proceso normal. Hay que tomar en cuenta que la carga laboral en el Poder Judicial avanza lentamente, los plazos normalmente no se cumplen. Es un poco difícil dar un tiempo exacto. Podría ser un año o año y medio, eso si es que no hay apelación. Si se da ese caso, evidentemente la resolución de esta demanda tardaría más”, apuntó.

Paolo Guerrero tendrá la libertad para fichar por cualquier club tras desvincularse de César Vallejo. (Foto: Liga 1)

Cristian Neira, el último antecedente

A propósito de este caso entre Paolo Guerrero y César Vallejo, uno de los últimos casos más sonados que llegó hasta la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, fue el de Cristian Neira. Alianza Lima empezó a trabajar en su fichaje desde comienzo de la temporada, sin embargo, Unión Comercio, club con el que el mediocampista tenía vínculo hasta el 2026, exigía el pago de 700 mil dólares para dejarlo en libertad. Por más que moyobambino se mostró predispuesto en dar el salto a La Victoria, los directivos del ‘Poderoso’ se mantuvieron firmes.

Es así como, mientras que Neira entrenaba por su cuenta en el Club Esther Grande de Bentín, el caso tardó unas semanas en resolverse a su favor con la resolución emitida por la Cámara, en la que se declaraba fundada su solicitud. “Resuelve: declarar fundada la solicitud del demandante sobre inscripción de fenecimiento de vínculo contractual entre el señor Cristian Llimy Neira Herrera y el Club Deportivo Unión Comercio S.A. Inscribir el fenecimiento del vínculo contractual (...) en los registros de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, como también en todos los registros que correspondan (ADFP, Liga 1 y Liga 2)”, se lee en la decisión final.

Aunque en su momento Unión Comercio anunció que tomaría medidas legales en contra del futbolista y Alianza Lima, esto no se concretó. Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFA (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú) y abogado especialista en Derecho del Fútbol, comentó que la finalización del contrato entre Cristian Neira y el cuadro selvático se dio en concordancia con los lineamientos de la FIFA, la cual ampara al futbolista. En tal sentido, los blanquiazules no tuvieron que preocuparse por alguna medida legal en su contra.

“Neira tenía contrato con Unión Comercio, es cierto, pero la Constitución Política del Perú te dice que nadie está obligado a trabajar contra su voluntad. Entonces, hay una posibilidad de, siguiendo un procedimiento establecido en la ley, poder desvincularte de un club. Esto es en todo el mundo, incluso la FIFA lo permite. Así es el fútbol. No es que Alianza Lima se avivó, esto pasa hace 15 años en el Perú. Este año le quitaron cuatro jugadores a Municipal por la misma modalidad”, remarcó en una entrevista con Los Renegrones, haciendo hincapié en que es una medida común en el fútbol peruano.

Uno de los argumentos sólidos para entender por qué Unión Comercio tenía todas las de perder si iniciaba una demanda, era el sueldo formal que recibió Cristian Neira durante el tiempo que perteneció al club, el cual no superaba el mínimo establecido por ley. “Unión Comercio quiere demandar y dice que tiene una cláusula de 700 mil dólares, yo veo bien difícil que la gane (la demanda) porque el chico gana menos del sueldo mínimo; porque tú para reclamar una indemnización tienes que justificar el monto que estás reclamando, cuantificar y decir por qué. No veo cómo Comercio pueda justificar 700 mil dólares en formación por Neira”, aseveró Baldovino

Cristian Neira se liberó de Unión Comercio tras llevar su caso a la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. (Foto: Liga 1)





