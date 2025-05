Buscan marcar la diferencia entre ambos. Sporting Cristal vs ADT se miden por la trigésima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, este sábado 17 de mayo, donde tendrán el mismo objetivo, sumar 3 puntos, sabiendo que las realidades de ambos no son tan distintas. Recuerda que este compromiso se va a disputar en el Estadio Alberto Gallardo. Conoce aquí los horarios de transmisión de cada región de este gran partido.

El conjunto dirigido por Paulo Autuori, pasa por una crisis complicada no solo a nivel del torneo local, sino también en Copa Libertadores. Quedando con chances mínimas de alcanzar una clasificación a la siguiente etapa, los ‘rimenses’ reccibieron un duro golpe frente a Cerro Porteño, por lo que esperarán a los resultados de la última fecha para conocer su futuro.

Sin embargo, el panorama no es muy diferente en la Liga 1, donde se ubican en la parte media de la tabla, situación a la que no están acostumbrados tampoco sus hinchas, que han encontrado en los últimos días la forma de expresarse, pero no de una manera correcta. Esta separación entre ambas partes llega de hace algunas semanas atrás y no se ha podido solucionar.

Pero en lo futbolísticos también pasa apuros, sobretodo por todas las bajas que va sumando en su plantel, donde incluso en el último partido perdió a Leandro Sosa y a Jhilmar Lora. De esta manera Autuori tratará de resolver los problemas que tiene en un equipo parchando sacando alternativas jóvenes para los duelos.

Los 'rimenses' llegan de caer frente a Cerro Porteño. (Foto: Sporting Cristal)

Por su parte, el cuadro de ADT tiene también un presente irregular, que lo posiciona a dos puestos nomás de diferencia que Cristal, pero tienen la misma cantidad de puntos en la tabla. Los tarmeños han sumado 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. De no ser porque los ‘cerveceros’ tienen 6 goles más a favor, el cuadro tarmeño podría haberlo alcanzado.

Además, llega a este encuentro después de empatar por 2-2 en su último cruce con Juan Pablo II College, en el último encuentro que tuvieron por Liga 1. A pesar de que los tarmeños comenzaron ganando con tantos de Jhonny Vidales y Víctor Cedrón, el conjunto norteño empató con un doblete de Cristhian Tizón.

ADT acumula la misma cantidad de puntos que Sporting Cristal.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs. ADT se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

El duelo entre Sporting Cristal vs. ADT está programado para este sábado 17 de mayo a las 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; y en España a las 10:30 p.m.

