Universitario vs UTC se enfrentan este domingo 4 de agosto a partir de las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay), en el duelo correspondiente como a la fecha 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, a disputarse en el estadio Nacional. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

El equipo dirigido por Fabián Bustos tuvo su primera traspié en el Clausura en la pasada jornada, en el duelo ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA. En un partido de alta tensión, el ‘Rojinegro’ se quedó con los tres puntos gracias al gol de Leonel Galeano en la segunda mitad. A pocos días de celebrar el centenario en el Monumental, la ‘U’ busca un triunfo para recuperarse del golpe.

Es necesario mencionar que esta semana el jugador Christofer Gonzales salió de la ‘U’ y ahora es parte del plantel de Sporting Cristal, que también está luchando por el Clausura y el título nacional. La institución merengue lo había traído como uno de los refuerzos más importantes del centenario, pero ‘Canchita’ no logró destacar en el campo de juego y en el Clausura ya no era considerado por el DT.

Por otro lado, Depor pudo conocer que el club merengue ha decidido no utilizar a Aldo Corzo, Jorge Murrugarra, Aamet Calderón y Alex Valera en el duelo ante UTC debido a que, tras la pelea con los futbolistas de Melgar, aparecen en el informe del árbitro. Es cierto que no están suspendidos para esta jornada -según el boletín de sanciones-; sin embargo, en Ate no quieren exponerse a quejas y luego tener sanciones.

UTC, por su lado, llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Alianza Atlético en el estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca). Jarlin Quintero abrió el marcador para el cuadro local, pero los de Sullana empataron gracias al tanto de Horacio Benincasa. Cabe mencionar que el mediocampista argentino Cristian Ojeda fue expulsado en el segundo tiempo y no podrá jugar ante Universitario.





¿A qué hora juegan Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC se disputará este domingo 4 de agosto a partir de las 8:00 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:00 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





