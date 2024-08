Luego de haber tenido una muy buena temporada 2023-24, donde fue clave para que Silkeborg IF pelee por el título y termine coronándose en la Copa de Dinamarca –anotó el gol del triunfo en la final–, Oliver Sonne quiere que esto se vuelva a repetir y por eso viene cumpliendo un gran arranque en la campaña 2024-25. Este domingo, en el triunfo pro 3-2 sobre el Viborg FF, nuestro compatriota brindó una gran asistencia en el segundo tanto y contribuyó para que su equipo se quede con los tres puntos.

En el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Superliga de Dinamarca, Sonne tuvo un gran despliegue por la banda derecha, recorriendo toda la línea tanto para atacar como para defender, demostrando que físicamente está impecable tras haber tenido una buen pretemporada. Así pues, este fin de semana lo puso de manifesto al asistir al danés Younes Bakiz en el 2-0 parcial del Silkeborg (12′), ya que previamente Andreas Pyndt había puesto el 1-0 (9′).

El conjunto del lateral peruano dominó a placer el primer tiempo y no quedó ningún espacio para que el Viborg pudiera siquiera aproximarse a su portería. Tal fue la superioridad de los locales, que Pontus Rödin decretó el 3-0 a los 40′ y parecía que la etapa complementaria sería solo de trámite. No obstante, Jakob Poulsen movió sus piezas, adelantó las líneas de su equipo y salió con todo en la segunda mitad en busca del empate.

Así fue como a los 47′, el keniata Daniel Anyembe aprovechó una asistencia del brasileño Serginho para poner el descuento. Este tanto tempranero sorprendió al Silkeborg, pues nadie esperaba tal rebeldía de su rival. Por si fuera poco, Jeppe Grønning decretó el segundo tanto del Viborg y el 3-2 puso contra las cuerdas a los anfitriones. Para cambiar la tónica del encuentro, Kent Nielsen dispuso mayor pierna fuerte en el centro del campo y buscó trabar el trámite, algo que le funcionó para que los suyos se queden con el triunfo.

Con la asistencia de este domingo, Oliver Sonne llegó a los dos pases de gol en lo que va de la Superliga de Dinamarca 2024-25, superando el número de contribuciones que tuvo en el curso pasado, donde solo asistió una vez en 21 partidos disputados. Con este nivel y esta regularidad, es casi un hecho que el danés-peruano será tomado en cuenta por Jorge Fossati en su próxima convocatoria, pensando en la fecha doble de septiembre que tendrá que afrontar la Selección Peruana.

Precisamente el pasado viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) reveló que el encuentro entre la ‘Blanquirroja’ y Colombia se llevará acabo el viernes 6 de septiembre desde las 8:30 p.m. en en el Estadio Monumental. Recordemos que hace unos meses, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó dos localías para lo que resta de las Eliminatorias 2026, siendo estas el Estadio Nacional y el mencionado recinto de Ate.

Del mismo modo, el máximo ente rector del fútbol sudamericano desveló que el cruce con Ecuador será el martes 10 de septiembre desde las 4:00 p.m. en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. Un detalle no menor es que tras la Copa América, donde se quedaron fuera en cuartos de final tras perder por penales frente a Argentina, los norteños asumieron la renuncia de Félix Sánchez Bas. Recién esta semana anunciaron al argentino Sebastián Beccacece como su sustituto.

¿Cuándo volverá a jugar Oliver Sonne?

Luego de esta vitoria por 3-2 sobre el Viborg, Silkeborg volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba al Gent por la ida de la tercera ronda de clasificación de la Conference League. Dicho compromiso está programado para el jueves 8 de agosto desde las 11:30 a.m., se disputará en el JYSK Park y será transmitido en exclusiva por el servicio de streaming de Disney Plus; si no cuentas con esta alternativa, sigue las plataformas de Depor para estar al tanto de la actuación de Oliver Sonne.





