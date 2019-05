El acierto de Miguel Ángel Russo: que Kevin Quevedo tenga gol [VIDEO]

"Miguel Ángel Russo me dijo que me meta al área y haga los goles". La frase resume todo lo que significó el paso del DT en la carrera de Kevin Quevedo , en el momento que vive hoy en Alianza Lima y en su reencuentro con el gol.

El exentrenador banquiazul llegó a Matute, lo vio y de inmediato supo todo lo que le podía dar al equipo: goles. Kevin Quevedo tenía una sola misión, anotar y eso fue lo que le exigió Miguel Ángel Russo cada día y en cada palabra que cruzó con él. Hoy se ven los resultados.

"Yo creo que cambia él, va creciendo, se va haciendo hombre, se va haciendo grande. Y bienvenido sea, porque cuando más gol tengamos, mejor es", dijo el exentrenador cuando Kevin Quevedo fue figura ante Cantolao (2-1) y anotó los dos goles del triunfo. El DT lo exigió en los entrenamientos y lo mentalizó de cara al gol.

El jugador de Alianza Lima reveló que el entrenador le pidió siempre que se meta al área y trabajar de cara al gol. El mensaje fue bien recibido por Kevin Quevedo y desde la llegada de Russo (y tras su salida), los goles lo han acompañado. Esas conquistas lo han vuelto a poner en vitrina y todo indica que al final del Torneo Apertura el delantero emigrará.

Kevin Quevedo habla de su futuro. (América TV)

Pablo Bengoechea inició la labor con apoyo de Tomás Costa

No se puede negar que Pablo Bengoechea fue quien inició la labor de encaminar a Kevin Quevedo, quien aparecía de forma irregular arrastrando la sombra de la indisciplina. El entrenador Uruguayo puso la mano dura requerida e hizo entender al jugador que necesitaba dos cosas para marcar la diferencia: disciplina y trabajo.

"Tiene que tener una vida muy diferente a los otros chicos de 20 años que no juegan al fútbol, que no son futbolistas profesionales. No es la misma vida, va a depender de él qué camino quiere elegir", dijo Pablo Bengoechea en una conferencia de prensa y Kevin Quevedo eligió bien y a tiempo.

Tomás Costa también jugó un papel importante en esa etapa de Kevin Quevedo. El jugador argentino lo tomó bajo su protección y fue la guía necesaria para que el delantero comprenda el mensaje de Pablo Bengoechea.

" Kevin Quevedo fue asumiendo la responsabilidad de un chico que juega muy bien, que está en Alianza Lima y que tiene un buen contrato. Que tiene que rendir como cualquier otro de los integrantes del plantel", dijo Tomás Costa cuando habló de su amistad con el jugador en el mes de febrero.

"No sé si ustedes lo notaron diferente pero él está confiado en sí mismo. Muy confiado en que pueden venir cosas buenas para su carrera y ojalá así sea", añadió Tomás Costa y todo indica que así es. Cosas buenas van a llegar para Kevin Quevedo gracias a sus goles.

