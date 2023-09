Este jueves 28 de septiembre comenzó la fecha 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Quedan pocas jornadas y todavía hay incertidumbre por saber quién ganará el segundo certamen de la temporada. Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar continúan luchando en lo más alto de la tabla y no pueden tropezar porque se despedirían de la lucha. A continuación, te enseñaremos cómo va el acumulado, así como los resultados y partidos de esta fecha. No te lo pierdas.

El show comienza este jueves con el duelo Unión Comercio vs. Binacional, que está programado para jugarse en el estadio Carlos Vidaurre desde las 13:00 horas (horario en Perú y Colombia). Ambos equipos están en la parte baja del acumulado y una derrota podría complicar seriamente sus chances de seguir en Primera División.

A las 6:00 p.m. juega uno de los protagonistas del Clausura. Universitario visita a César Vallejo en el estadio Mansiche. Es un duelo clave para la escuadra merengue. Pero no será nada sencillo, pues desde que Roberto Mosquera asumió el liderazgo del equipo ‘Poeta’, acumula tres victorias y una derrota.

Dos horas más tarde, específicamente a las 8:30 de la noche, Alianza Lima y Melgar protagoniza el partido más atractivo de la jornada. Se medirán en el estadio Alejandro Villanueva. Ambos están arriba en el Clausura y el que gane puede dar un golpe de autoridad. El ‘Rojinegro’ se juega sus últimas opciones para pasar a los Play-offs.

La acción continúa el viernes 29 de septiembre, con los siguientes partidos: UTC vs. Sport Boys, Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal y Cusco FC vs. Sporting Cristal. Luego de igualar con el equipo cajamarquino, los rimenses no tienen margen de error en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El duelo iniciará a las 6:00 de la tarde.

El sábado 30 de septiembre se jugará el Cienciano vs. Atlético Grau; y la jornada se termina el domingo 1 de octubre con los duelos Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso y Cantolao vs. ADT. Cabe destacar que Carlos A. Mannucci es el equipo que descansará en esta fecha. Recordemos que la conformación del campeonato local tiene a 19 equipos, por lo que todas las fechas uno de ellos se queda sin actividad oficial.

Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura

DÍA HORA PARTIDO ESTADIO 28/09 FINAL Unión Comercio 2-2 Binacional Carlos Vidaurre 28/09 6:00 p.m. César Vallejo vs. Universitario Mansiche 28/09 8:30 p.m. Alianza Lima vs. Melgar Alejandro Villanueva 29/09 3:00 p.m. UTC vs. Sport Boys Héroes de San Ramón 29/09 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. D. Municipal IPD de Huancayo 29/09 6:00 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega 30/09 3:00 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega 01/10 1:00 p.m. Alianza Atlético vs. D. Garcilaso Campeones del 36 01/10 3:20 p.m. Cantolao vs. ADT Iván Elías Moreno

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 15 9 4 2 27 11 16 31 2 Sporting Cristal 14 8 6 0 21 8 17 30 3 Universitario 14 8 5 1 21 7 14 29 4 Alianza Lima 14 8 5 1 14 4 10 29 5 ADT 14 7 5 2 17 13 4 26 6 Sport Huancayo 14 6 5 3 19 10 9 23 7 Deportivo Garcilaso 14 6 5 3 22 16 6 22 8 César Vallejo 15 6 2 7 21 16 5 20 9 Cienciano 14 4 6 4 16 14 2 18 10 UTC 15 3 8 4 19 19 0 17 11 Binacional 15 5 1 9 21 27 -6 17 12 Carlos A. Mannucci 15 4 4 7 12 18 -6 16 13 Sport Boys 14 4 4 6 10 19 -9 16 14 Cusco FC 14 3 5 6 11 16 -5 14 15 Unión Comercio 15 3 4 8 16 27 -11 14 16 Atlético Grau 14 3 5 6 12 23 -11 14 17 Cantolao 14 4 1 9 10 20 -10 13 18 Alianza Atlético 14 3 3 8 10 19 -9 12 19 Municipal 13 2 0 11 10 27 -17 6

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2023

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima** 32 22 5 5 52 21 31 71 2 Sporting Cristal* 32 17 14 1 58 26 32 65 3 Universitario 32 19 6 7 50 21 29 63 4 Melgar** 33 15 11 7 51 33 18 56 5 Sport Huancayo* 32 14 8 10 49 35 12 50 6 Deportivo Garcilaso* 32 12 12 8 53 42 11 47 7 César Vallejo 33 13 8 12 46 39 7 47 8 ADT 32 12 11 9 40 36 4 47 9 Cusco FC* 32 13 7 12 35 38 -3 46 10 Carlos A. Mannucci* 33 12 7 14 32 36 -4 43 11 Cienciano** 32 11 8 12 39 42 -3 42 12 UTC* 33 8 14 11 35 40 -5 38 13 Atlético Grau* 32 9 10 13 43 44 -1 37 14 Binacional** 33 10 4 19 51 61 -10 35 15 Alianza Atlético 32 9 8 14 42 52 -10 35 16 Sport Boys 32 9 7 14 22 45 -23 34 17 Unión Comercio 33 8 8 17 40 67 -27 33 18 Municipal*** 32 9 3 18 29 50 -21 25 19 Cantolao 32 6 4 22 19 56 -37 22

*Equipos que sumaron una victoria por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor.

**Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.

***Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias, debido a incumplimiento de pagos y cayó por ‘walkover’ ante Carlos A. Manucci. En la fecha 3 del Torneo Clausura, se le suspendió la licencia y volvió a caer ante Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.

****Según la resolución N°074 de la Comisión de Licencias, le redujeron un punto a Deportivo Garcilaso por deudas.





