Adrián Zela reveló detalles de su "abrazo a lo UFC" a Juan Morales [VIDEO]

Lo toma con gracia. Adrián Zela protagonizó el último sábado, por la cuarta fecha del Torneo de Verano, un cruce con el volante Juan Morales. El edil lo mantuvo cargado, al estilo UFC por varios segundos, luego de un roce que tuvieron en el encuentro entre Unión Comercio y Deportivo Municipal.

El defensa de Deportivo Municipal declaró a América Deportes que no tuvo la intención de iniciar alguna gresca con la acción. "Cuando caigo él me pone el dedo en la nuca por eso me paro bruscamente y felizmente pude contenerme de reaccionar. Esa fue mi manera de decirle: 'tranquilízate'".

Adrián Zela, también confesó que le pareció muy divertido el 'remake' que hicieron los chicos de Pase del Desprecio del cruce que tuvo con Morales, el cual tenía de fondo la música de la película 'Titanic'.

Zela tomó con gracia la musicalización que le dieron a esta acción. (Video: Gol Perú)

El defensa no podrá jugar ante Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo de Verano, debido a la expulsión sufrida ante Unión Comercio. La acción que se ha convertido en la favorita y la más curiosa de lo que va del campeonato peruano, le costó la tarjeta roja.

Adrián Zela es el actual capitán de Deportivo Municipal, lo que incrementará la sanción que enfrentará el edil. El defensa, de 28 años, fue considerado por Ricardo Gareca para disputar el repechaje ante Nueva Zelanda y podría ser una de las opciones del 'tigre' para el Mundial de Rusia 2018.

