ADT vs Atlético Grau EN VIVO por Torneo Clausura 2024: ver fecha 5 por Liga 1 MAX

ADT vs Atlético Grau se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 4 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura Liga 1 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Unión de Tarma. El partido está programado para la 3:20 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

ADT, bajo la dirección de Wilmar Valencia, ha sido la gran revelación del Torneo Clausura. Tras un inicio prometedor, los tarmeños se han establecido como contendientes serios, ubicándose en la segunda posición del torneo. Con 9 puntos en su haber, ADT ha mostrado un fútbol dinámico y efectivo, siendo capaces de sorprender a propios y extraños con su desempeño.

Su última derrota ante Carlos Mannucci no ha mermado su entusiasmo ni su aspiración de ser protagonistas en el Clausura. El equipo ha sabido recuperarse rápidamente de los tropiezos y ya piensa en vencer a Atlético Grau y así llegar motivado para lo que será un duelo por la punta en la próxima fecha ante Alianza Lima en Matute.

Por otro lado, Atlético Grau llega a este enfrentamiento con un rendimiento irregular. Con solo 5 puntos obtenidos a través de una victoria y dos empates, el equipo piurano ha mostrado destellos de calidad, pero carece de la consistencia necesaria para consolidarse en la tabla. Hasta el momento, su mejor rendimiento se vio en el empate ante Universitario de Deportes como local.

Bajo la dirección de Ángel Comizzo, Atlético Grau ha buscado encontrar una identidad de juego que les permita ser más competitivos. La visita a Tarma se presenta como un desafío monumental, pero también como una oportunidad para demostrar que pueden competir al más alto nivel.





ADT: últimos cinco partidos





Torneo Fecha Partido Liga 1 31.07.24 Mannucci 3-2 ADT Liga 1 27.07.24 ADT 2-1 Los Chankas Liga 1 21.07.24 Cienciano 0-1 ADT Liga 1 12.07.24 ADT 3-1 Sporting Cristal Liga 1 26.05.24 Sport Boys 1-0 ADT

Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 31.07.24 Grau 3-0 Comerciantes Unidos Liga 1 21.07.24 Grau 1-1 Universitario Liga 1 14.07.24 Alianza Atlético 0-0 Grau Liga 1 24.05.24 César Vallejo 2-1 Grau Liga 1 17.05.24 Grau 4-0 Cusco

ADT vs Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 25.02.24 Grau 2-2 ADT Liga 1 23.07.23 ADT 1-0 Grau Liga 1 19.02.23 Grau 1-1 ADT Liga 1 04.09.22 ADT 1-1 Grau Liga 1 16.04.22 Grau 4-1 ADT

¿A qué hora juegan ADT vs Atlético Grau?





El encuentro entre ADT vs Atlético Grau está programado para este domingo 4 de agosto desde las 3:20 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:20 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 3:20 p.m.; en México a las 2:20 p.m.; mientras que en España a las 11:20 p.m.





¿En qué canal ver ADT vs Atlético Grau?





El partido entre ADT vs Atlético Grau se jugará en el Estadio Unión de Tarma y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

ADT es uno de los líderes del Torneo Clausura 2024. (Foto: Adrián Zorrilla/GEC)

