Alianza Lima volvió a quedarse con las manos vacías ante Universitario y Jairo Vélez no ocultó su frustración tras el pitazo final. El mediocampista, elegido como la figura del partido por L1 MAX, consideró que el equipo íntimo mereció mejor suerte, pero admitió que los errores propios terminaron siendo decisivos.
“Estamos pasando por un momento que un mínimo error termina en gol y creo que eso nos está costando en los últimos partidos. Tenemos mucha, mucha tristeza porque este público no se merece esa derrota”, señaló Vélez tras el clásico.
El futbolista ecuatoriano también destacó el desempeño de Alianza Lima durante el encuentro y aseguró que el equipo fue protagonista por varios pasajes del compromiso.
“Creo que propusimos, marcamos el ritmo del partido, pero dos pelotas ahí, sin mucha historia, terminan dándole la victoria”, manifestó.
Finalmente, Jairo Vélez reconoció que el cuadro blanquiazul atraviesa una etapa complicada, en la que anteriormente lograba recuperarse de los errores, algo que no viene ocurriendo en sus últimos partidos.
“Estamos por un momento que el mínimo error nos cuesta mucho. Había partidos que nos reponíamos y ahora último no está pasando”, sentenció.