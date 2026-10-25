Alianza Lima consiguió un triunfo agónico ante CD Moquegua gracias al gol de Alan Cantero a los 87 minutos. El atacante fue elegido como la figura del partido y, tras el encuentro, conversó con Liga 1 MAX sobre la anotación que le permitió al cuadro blanquiazul sumar tres puntos importantes para mantenerse en la lucha por el Torneo Clausura.

Consultado sobre la autoría del tanto, Cantero explicó cómo vivió la jugada, aunque reconoció que no tuvo claridad sobre lo que ocurrió después de su cabezazo.

“Bueno, buenas tardes. La verdad, cuando tiran el centro cabeceo y después no sé qué pasó, pero sentí que el cabezazo lo… no sé, como que le rebotó al Tanque, no sé, pero lo importante es que fue gol y sirvió para que Alianza gane y nada, sigamos prendidos ahí arriba”, señaló.

El futbolista también resaltó la importancia de la victoria ante un rival complicado en condición de local y valoró el esfuerzo de sus compañeros.

“Sí, sí, es muy importante. Nosotros veníamos acá a ganar, un partido muy difícil con un rival que acá se hace muy fuerte y nada, muy contento por el esfuerzo y todo el grupo y todo, que venimos haciendo un trabajo muy bueno y nada, este triunfo también para la gente”, manifestó.

Por otro lado, Cantero se refirió a la espera por volver a marcar y dejó en claro que su prioridad está en aportar al equipo, más allá de quién convierta los goles.

“Sí, sí, por ahí, como decís, por ahí no venía encontrando el gol, pero lo más importante es el equipo, que uno le pueda dar al equipo, ayudar de donde le toque. Así que nada, nosotros somos un grupo muy unido que lo notamos en todos los partidos que nos toca de local y de visitante”, expresó.

Finalmente, el atacante aprovechó la entrevista con Liga 1 MAX para enviar un saludo a sus seres queridos. “Dejame mandar un saludo a mi familia, que siempre me banca, a Argentina y a mi novia también, que está acá bancándome”, concluyó.

Con esta victoria, Alianza Lima llegó a los 25 puntos y se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura, cuando restan cuatro fechas para el final del campeonato.