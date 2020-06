En las últimas temporadas, Aldair Rodríguez ha logrado un gran crecimiento futbolístico que ha sido recompensado con el título nacional del año pasado y con la atención del ‘Tigre’ Gareca para tomarlo en cuenta en la Selección Peruana. Esta mañana se conoció que el desempeño del jugador también habría traído consigo el interés del Fenerbahce, uno de los clubes más importantes de Turquía y las negociaciones estarían bastante avanzadas.

Depor logró comunicarse con el atacante del ‘Poderoso del Sur’, a pocos minutos de difundida la noticia. El atacante nos aseguró que no tenía conocimiento de la propuesta, ya que acababa de terminar con su entrenamiento diario, pero que se comunicará con su representante. “Hasta ahora no sé nada. Acabo de entrenar y no estuve respondiendo el teléfono, pero lo voy a llamar ahora mismo”, señaló.

En la misma conversación, el delantero habló sobre lo que siente al saber que interesa en Fenerbahce. “Estoy agradecido porque suene mi nombre en Turquía, en un club tan importante. Pero no me quiero adelantar, eso no quiere decir nada”, sostuvo.

El atacante vive horas cruciales, ya que según pudo confirmar Depor, a través de su representante, el interés por él existe y el lunes se concretaría si sale o no extranjero.

Es preciso destacar que no es la primera vez que hay un acercamiento de clubes europeos por Aldair Rodríguez. A fines del año pasado, tras conseguir el título nacional con Binacional, el delantero sonó en Turquía como en Portugal.

Aldair Rodríguez fue uno de los jugadores más importantes en la campaña del campeonato de Binacional: 11 goles en 32 partidos. El presente año siguió con su racha goleadora y en las seis primera fechas del Torneo Apertura, ya llevaba marcados 5 goles, compartiendo con Lionard Pajoy (Alianza Universidad) el liderato en la tabla de goleadores.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de cardio para quemar grasa (sin máquinas)