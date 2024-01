Faltan pocos días para la ‘Noche Crema 2024′, evento en el que Universitario de Deportes presentará al plantel que lo representará en su Centenario. Como era de esperarse, las expectativas son altas, más aún cuando el conjunto merengue buscará el bicampeonato de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Así pues, Aldo Corzo, una de las figuras del elenco de Ate, fue el encargado de hablar sobre el presente del club y opinó sobre los fichajes. Asimismo, reveló detalles de lo que fue la visita de Jorge Fossati a Campo Mar.

“Estamos super contentos. Sabemos que es una noche para dirigentes, jugadores e hinchas. Esperamos que el club pueda dar un buen espectáculo, al igual que nosotros en lo deportivo”, fueron las primeras palabras del defensor nacional a los medios de comunicación.

En relación al técnico merengue, Fabián Bustos, Aldo Corzo señaló que el grupo se siente contento con su llegada. Además, aseguró que el plantel se pudo adaptar rápidamente a su estilo de juego. “El profesor llegó el 30 de diciembre y comenzó a trabajar el 2 de enero. Es poco tiempo, pero sabemos qué es lo que quiere. Más allá del sistema, el equipo viene trabajando bien”, sostuvo.

Sobre el fichaje de Jairo Concha, el lateral peruano no dudó y señaló que contribuirá en el equipo: “Jairo Concha es una buena persona y profesional. Sabemos que nos va a ayudar mucho. El fútbol está lleno de presión. Él ya sabe lo que es estar así. La gente lo va a recibir bien porque es un jugador”

Mientras que en el caso de Christofer Gonzales, Aldo Corzo aseguró que espera se haga oficial. Eso sí, aprovechó para llenar de elogios a ‘Canchita’. “Si llega es un gran jale. Es un gran jugador y una muy buena persona”, agregó.

Los detalles de la visita de Jorge Fossati

El capitán de Universitario de Deportes también habló sobre la visita de Jorge Fossati a los entrenamientos de la escuadra merengue y confirmó que el DT uruguayo se fue a despedir de los trabajadores de la institución. “Se despidió y nosotros también de él. Nos comentó que más allá de el cariño que le tiene al club y a los jugadores, él siempre mirará el rendimiento de cada jugador. Hay que tener fe, es un buen entrenador”, señaló.

Eso sí, aseguró que pese a la afinidad que tiene con el DT de la ‘Bicolor’, no se siente confiado para una futura convocatoria. “No me siento convocado (por Jorge Fossati). Lo más importante para mí es la ‘U’. El sueño de todos es salir campeón en el Centenario”, aseveró.

Universitario presentó a su último fichaje

A la espera del anuncio oficial de Christofer Gonzales (ese jueves por la noche llegará el volante a nuestro país), Universitario de Deportes dio a conocer el nombre de su último refuerzo para la temporada 2024. Si bien habían varias opciones sobre la mesa, la directiva merengue decidió utilizar su último cupo de extranjeros para iniciar la temporada con el plantel completo.

En ese sentido, la escuadra estudiantil presentó a Segundo Portocarrero, exjugador de Barcelona SC, quien llegará a sumarse a la pretemporada estudiantil, brindándole una opción por la banda izquierda al actual campeón del fútbol peruano que no solo se prepara para defender el título, sino también para hacer un buen papel en Copa Libertadores.





