No quiere sorpresas. Aldo Corzo afirmó que sigue siendo un trago amargo la eliminación que sufrió Universitario de Deportes , a manos del Deportivo Capiatá, en la segunda fase de la pasada Copa Libertadores.

"La bronca de lo de Capiatá aún no pasa, fue de las peores experiencias que he tenido en mi carrera. No puede volver a pasar. Tengo la experiencia del año pasado, pero el equipo ahora tratará de imponer su juego para sacar mejores resultados", declaró Corzo a RPP.

Además, el lateral de Universitario de Deportes dejó en claro que analizarán a Oriente Petrolero mediante videos proporcionados por el comando técnico encabezado por Pedro Troglio. Esto mejorará la referencia que se pueda tener del club boliviano que esta noche disputará su primer amistoso ante el recién ascendido Royal Pari.

"No quiero que vuelva a pasar, ya esto es otra historia y otro contexto. Ya tengo la experiencia del año pasado y ahora trataremos de imponer nuestro juego para sacar el mejor resultado. Y en Lima, pase lo que pase, tenemos que ganar", aseguró Aldo Corzo.

El crema también se dio tiempo para hablar de la sanción que prohíbe que los 'cremas' realicen algún tipo de incorporación. "Coincido con Troglio cuando dice que a la 'U' la tratan mal. Es penoso que no podamos contratar sabiendo que iremos a un torneo internacional. Igual, las reglas se respetan", sentenció.

Universitario de Deportes chocará este lunes a las 8:15 pm. (hora peruana) con Oriente Petrolero por la primera fase de la Copa Libertadores de América. El partido de vuelta será el viernes 26 a las 8:45 pm. (hora peruana) en el estadio Monumental de Ate.

