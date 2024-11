Álex Eduardo Valera Sandoval (28 años) es, sin duda, uno de los grandes referentes del fútbol peruano actual e ídolo de Universitario de Deportes en la era reciente. Con sus goles y asistencias dentro del campo, el delantero lambayecano fue pieza clave en el bicampeonato de la Liga 1 Te Apuesto logrado por los cremas este año. Sin embargo, pocos saben que antes de escribir su historia con la camiseta merengue, estuvo a punto de vestir los colores de dos clubes rivales, uno de ellos el eterno adversario, Alianza Lima. En una reciente entrevista en el programa La Fe de Cuto, Valera reveló cómo estuvo cerca de firmar con los blanquiazules y cómo su corazón crema terminó inclinando la balanza hacia el equipo de sus sueños.

En 2020, defendiendo los colores de Deportivo Llacuabamba, Álex Valera comenzó a llamar la atención de varios clubes importantes del país. El primero en tocar su puerta fue Deportivo Municipal, que mostró un interés temprano en el joven atacante tras verlo marcar un gol contra ellos. Sin embargo, ‘El Rifle’ confesó que, aunque valoraba el interés del equipo edil, su corazón estaba en otro lugar.

“Deportivo Municipal fue la primera opción, fue el equipo que me comenzó a seguir, que me empezó a hablar. Después de ‘Muni’ vino Alianza Lima, pero yo quería estar en la ‘U’”, explicó Valera. Sin embargo, en aquel momento, Universitario de Deportes aún no había mostrado señales claras de querer ficharlo, lo que lo llevó a evaluar seriamente las ofertas de otros clubes.

Alianza Lima apareció como una opción fuerte, y hasta parecía inevitable que Valera firmara con el cuadro blanquiazul. Según contó, incluso varios jugadores del equipo de La Victoria intentaron convencerlo durante un partido en el que enfrentó a los íntimos jugando por Llacuabamba.

“En ese año jugamos Deportivo Llacuabamba contra Alianza Lima, ese año estaban que se iban y me acuerdo que ellos antes le ganaron a Melgar y empezaron a decir que querían campeonar el Clausura. Les tocó con nosotros y yo estaba queriéndome mostrar. Comienza Alianza a jugar con muchas figuras que tenía ese año. Yo me acuerdo que nos metieron gol y yo comienzo a correr y varios empezaron a decirme que le baje un cambio porque ya el otro año ya estaba allá”, relató el delantero entre risas.

Cuando todo parecía encaminado para que Valera eligiera entre Deportivo Municipal o Alianza Lima, apareció la llamada que lo cambió todo. Universitario de Deportes entró en escena con una oferta que, aunque inferior económicamente a las anteriores, tocó directamente el corazón del jugador.

“Menos mal no firmé por ninguno porque incluso ‘Muni’ me iba a pagar más que todos, iba a ir allí, ya estaba todo, pero cuando me llamó la ‘U’ le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y todo, y me fui a la ‘U’. Tomé la mejor decisión de mi vida”, confesó el también internacional con la Selección Peruana.

El delantero dejó claro que su pasión por Universitario venía desde su infancia: “Yo soy hincha de la ‘U’. Hincha es el que va al estadio, alienta, pero yo soy una persona que siempre se ha identificado con la ‘U’, me gusta el color de camiseta, siempre me ha gustado desde niño”.

