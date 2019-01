Alejandro Hohberg: "Hay mucho respeto con los hinchas de Universitario de Deportes" [VIDEO]

Universitario de Deportes viajó a Chile para disputar dos amistosos ante la U. de Chile y U. de Concepción. Alejandro Hohberg dijo que los partidos servirán para que el plantel se vaya conociendo. El volante también habló de su relación con los hinchas cremas.

"Me he sentido muy bien, contento, conociendo al equipo que es lo más importante. Es importante conocer a los compañeros lo más rápido posible", dijo antes de abordar el avión en el aeropuerto Jorge Chávez.

Alejandro Hohberg dijo que ha sentido un buen recibimiento por parte de los hinchas de Universitario de Deportes. "hay mucho respeto con los hinchas, agradezco la manera en la que me han recibido", dijo.

El volante de Universitario de Deportes afirmó que se ha sentido cómodo durante los partidos de práctica realizados con el equipo. "Me he sentido bien, he jugado en mi posición de extremo por izquierda", afirmó.

El primer partido de los cremas se jugará este miércoles ante la U. de Chile, en el Estadio Ester Roa de Concepción. El duelo se jugará a las 5.30 p.m. (hora peruana).