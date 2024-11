Era noviembre de 2017 y la Selección Peruana acababa de clasificar al Mundial de Rusia 2018. TikTok llevaba apenas un año de haberse lanzado y no era la plataforma popular que todos conocemos ahora. Cuando uno escribía el nombre de Christian Cueva en Google, el buscador nos arrojaba notas en donde se elogiada su relevancia en la clasificación, se retrataba su crecimiento gracias al espaldarazo de Ricardo Gareca y YouTube estaba inundado con videos de sus mejores jugadas en esa Eliminatoria. Hoy, siete años después de aquellos días que parecían interminables, la historia de aquel ‘10’ parece sacada de una fabula que todos deberíamos leer.

Hay varios ejemplos que retratan que de la nostalgia no se vive, y más si se trata del fútbol, un deporte que sabe golpear fuerte cuando pasan los calendarios y los futbolistas no encuentran la madurez para entender que no van a vivir para siempre de sus grandes jornadas. Una pelota te puede dar mucho, pero también te quita si no sabes qué hacer después de no poder controlarla. A Cueva le viene pasando eso en los dos últimos años, donde después de haber vivido una segunda luna de miel con la Selección Peruana rumbo a Qatar 2022, fue yéndose en picada junto a ese talento que lo colocó como un imprescindible.

Si ya en el 2023 había tenido un año decepcionante por su intrascendente paso por Alianza Lima, en este 2024 confirmó que jamás quiso enmendarse consigo mismo y, por el contrario, fue acumulando apariciones en las noticias policiales y de espectáculos. Por más que desde la Videna intentaron ayudarlo para sacarlo del hoyo de donde estaba, nada cambió. Lo más grave de todo fue que sus malas decisiones se convirtieron en delito, cuando a mediados de agosto, mientras Cienciano le arrojaba un salvavidas presentándolo como fichaje, Pamela López –su aún esposa– hacía pública su denuncia por maltrato físico y psicológico.

Christian Cueva marcó cuatro goles con Perú en las Eliminatorias para Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

Christian Cueva nunca se caracterizó por tener una carrera a la altura de su talento a nivel de clubes. Salvo efímeras excepciones –su 2010 en la San Martín, su 2017 en São Paulo o su 2021 en Al Fateh–, la Selección Peruana fue ese oasis en donde pudo tener la libertad para jugar sin contexto, sabiendo que los focos estaban sobre él y la hinchada era capaz de perdonarlo a cambio de un poco de ‘chocolate’. Sin embargo, jamás entró en razón sobre el paso del tiempo y se creyó el cuento de que su nombre en diminutivo le daba carta libre para ser un intocable.

El recordado Aníbal ‘Maño’ Ruiz siempre tuvo razón cuando alguna vez dijo: “No le digan así, por favor. Ya no es un juvenil, es un jugador ya hecho que en cualquier momento va a explotar. El llamarlo ‘Cuevita’ le hace daño a él mismo. Llámenlo por su nombre”. Claramente Cueva nunca se asumió como un experimentado o alguien que debía ser el espejo de los más chicos. Mientras en la cancha se divertía a punta de gambetas, guachas y pases con desprecio, fuera de ella se recostaba en la chacota para justificar sus errores. Cada vez que tropezaba con la misma piedra, recurría al mismo discurso para mostrarse arrepentido y pedir una enésima oportunidad.

Aníbal Ruiz dirigió a Christian Cueva en la San Martín. (Foto: GEC)

Precisamente el 2024 estuvo lleno de oportunidades para él. Después de haber sido expectorado de Alianza Lima, comenzó el año sin equipo a raíz de su lesión en la rodilla y, antes de preocuparse en su recuperación, se puso a jugar una pichanga con sus amigos en Trujillo. “No tengo que darle explicaciones a nadie, más que a Dios y a mi familia. Yo soy tal cual, mi esencia es esta”, dijo sin ninguna preocupación. A lo lejos, Jorge Fossati, quien le había dado su respaldo invitándolo a entrenar en la Videna, quedaba retratado por más que intentara disimularlo. “A mí no me cambia nada que juegue una pichanga o esté en la playa. Ojalá y el problema fuera eso, porque yo estaría feliz”, respondió el uruguayo con un tono desafiante ante la prensa.

Tras cumplir con su rehabilitación en Barcelona, Christian volvió a Lima en abril y el comando técnico de la Selección Peruana tomó su pasado a la ligera, premiándolo con unas vacaciones en la Copa América. Fossati nuevamente fue ajeno a las críticas por su decisión y cuestionó a quienes –según él– no querían ver recuperado al mediocampista: “Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva. Lo que busca es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero a mí no me molesta lo que hablen”.

Cueva, que venía sin jugar desde octubre del año pasado y no tenía equipo, no le pagó a Fossati con la misma moneda: al igual que cuando se fue a pichanguear con sus amigos, fue captado –junto a André Carrillo– en una discoteca tras la eliminación de Perú en la Copa América. Los días pasaron y el nacido en Huamachuco se dedicó a llevar una vida de exfutbolista, con un vaso de cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra. A esas alturas al ‘Nono’ le tocó la resignación: “Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él (...) En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”.

Jorge Fossati respaldó a Christian Cueva a pesar de las críticas. (Foto: ITEA Sports)

Entre agosto y octubre, la vida de Cueva fue una vaivén de situaciones que lo distanciaron aún más de lo que alguna vez fue. Cienciano lo fichó, y a la vez lo denunciaron por maltrato; luego lo perdonaron en su club y trató de escenificar una pantomima como si fuera un futbolista. Sin embargo, todo eso fue gracias a las licencias que le daba un campeonato como el nuestro, donde a veces no importa el sobrepeso para pegarle a la pelota. ¿Su paso por el ‘Papá’ será recordado con gratitud por algún cusqueño? Por más que en su momento corearon su nombre como si de una superestrella se tratase, estamos seguros que no.

Mientras que por estos días nuevamente está sin equipo, Christian Cueva cambió el balón por el micrófono y juega a ser cantante de cumbia en sus ratos libres. Esa es la realidad y no hay nostalgia que tenga el poder para convertirlo en lo que ya no es: un futbolista con todas sus letras. Cuando ahora uno escribe su nombre en el buscador de Google, los videos de sus mejores jugadas quedaron enterrados en un sinfín de páginas que ya nadie visita. En TikTok, los usuarios utilizan las imágenes del pasado para recordarlo y hacerse virales. Pero solo eso. Hoy tiene 32 años y no hay razones para creer que ese árbol enderezará su tronco. El tiempo se encargará de confirmarlo o negarlo; otra vez.

Christian Cueva solo disputó ocho partidos con Cienciano. (Foto: Cienciano)





