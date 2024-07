Este sábado 13 de julio, Alianza Lima se medirá ante César Vallejo en el inicio del Torneo Clausura 2024. Los blanquiazules viajarán a Trujillo para medirse con los ‘Poetas’, buscando una victoria en el debut. En referencia a esta situación, Alejandro Restrepo dio detalles de cómo viene llegando el equipo para el segundo torneo del año y quiénes estarán disponibles para la primera fecha. A su vez, se pronunció sobre los rumores de la llegada de Kevin Quevedo, a quien catalogó como “un buen jugador” para el club.

“El lunes volvió a entrenar con normalidad y va a viajar para Trujillo”, declaró el estratega colombiano sobre la situación de Pablo Sabbag. Asimismo, contó que no estuvo presente en el partido amistoso ante Sport Boys por una fiebre, a pesar de concentrar.

Por otro lado, el DT habló sobre la situación de Cecilio Waterman, quien también será parte del plantel para el partido de la primera jornada en el Clausura: “Cecilio viene muy bien, hace unos días participa mucho con el equipo, igualmente Jovanny (Ramos). Ambos fueron guardados ante Boys, pero hoy viajan”.

Cecilio Waterman. (Foto: Alianza Lima)

De esta manera, Alianza Lima contará con cuatro delanteros disponibles para el choque frente a los ‘Poetas’. Sumado a los mencionados, también concentran Hernán Barcos y Jeriel de Santis. Los blanquiazules quieren mejorar lo que fue su participación en el Torneo Apertura, donde terminaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, a siete unidades del líder Universitario de Deportes.

Asimismo, con el afán de potenciar la plantilla, existe la posibilidad de la llegada de refuerzos en el mercado de pases. No esquivo a esta situación, Restrepo dio su punto de vista: “Mientras no haya una certeza de una llegada, no podemos confirmar nada. Un equipo como Alianza no puede cerrarse a tener un buen futbolista en su plantilla”.

Puntualmente, sobre Quevedo: “Siempre que sea un buen jugador, uno como entrenador lo va a querer tener. Hay que mirar las posibilidades del club de contratar a ciertos futbolistas; no solo el que mencionas, si no también los que pueden sumarse después”.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo se disputará el sábado 13 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m. y en España a las 10:30 de la noche.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





