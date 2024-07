El futbolista Gabriel Costa, de 34 años, se ha convertido en el centro de atención en los últimos días. Tras confirmarse que no sería considerado por el comando técnico de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2024, el jugador resolvió sus asuntos contractuales en La Victoria y, recientemente, fue presentado como nuevo fichaje de Universitario de Deportes. El club crema confirmó su llegada a través de sus redes sociales, utilizando incluso un cartel que decía ‘El único grande’, en alusión a la institución merengue, en la presentación del delantero. Al respecto, Carlos Zambrano (35) se pronunció sobre la salida de Gabi’ del conjunto aliancista y su presentación en la ‘U’.

Para Zambrano, la salida de Costa de la escuadra blanquiazul fue inesperada. Sin embargo, más allá de que se unió al clásico rival, el ‘León‘ le deseó lo mejor en su nueva etapa. El zaguero enfatizó que respeta la decisión profesional del volante y que no permitirá que esto afecte su amistad, independientemente de los colores que defienda cada uno en el campo.

“Son temas de cada profesional, es un amigo mío, que se vaya a otro equipo, no va a afectar la amistad. Le deseo lo mejor. Es complicado que se vaya de un grande a un grande, es complicado, pero se respeta. Recién me enteré ayer la noticia, me sorprendió, no me lo esperaba, pero es parte del fútbol. Es un trabajo y cada uno lo toma de diferente manera”, empezó diciendo Carlos.

Posteriormente, se le preguntó al ‘Káiser’ sobre la presentación de Costa en Universitario, en el que se ve el jugador sosteniendo un cartel con el mensaje ‘El único grande’. Al respecto, el deportista señaló que esto forma parte la estrategia de difusión del club, y es comprensible que, en estas situaciones, busquen promocionarse de la mejor manera posible.

“Él solo ha cargado el cartel. El tema de marketing de la ‘U’, es normal, se entiende. ¿No le van a poner lo contrario, no? Tienen que venderse bien y vender bien a su institución, pero es parte del juego en los clásicos que hay. Pero no tengo nada en contra de nadie, le deseo lo mejor a mi compañero y que sé de una buena rivalidad”, concluyó.

Gabriel se une a Universitario con un contrato de seis meses, en el que deberá buscar un lugar en el esquema 3-5-2 del entrenador argentino Fabián Bustos. Debido a sus características, el jugador en mención podría desempeñarse como interior por la izquierda o la derecha, así como de segundo delantero, acompañando a Alex Valera o Edison Flores.





Los números de Gabriel Costa en 2024

El primer semestre de Gabriel Costa en la Liga 1 no fue positivo, mostrando un rendimiento muy irregular tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores. Esta inconsistencia llevó al cuerpo técnico de Alianza Lima a prescindir de sus servicios para el resto de la temporada. Con la escuadra blanquiazul disputó 10 partidos (427 minutos) —nueve en la Liga 1 y uno en la Copa Libertadores— anotando un gol y proporcionando una asistencia.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo se disputará el sábado 13 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m. y en España a las 10:30 de la noche.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Mannucci?

Universitario vs. Mannucci se disputará el sábado 13 de julio en el Estadio Monumental de Ate. El inicio está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m. y en España a las 1:00 a.m. del día domingo.

Este viernes 12 de julio inicia el Torneo Clausura 2024. (Foto: Composición)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR