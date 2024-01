El 24 de noviembre de 2023, Alianza Lima hizo oficial la llegada de Alejandro Restrepo a la escuadra blanquiazul y desde entonces el DT colombiano comenzó a conversar con la dirigencia para hablar de fichajes y qué jugadores no continuarían. Casi dos meses después, contó sus impresiones en su primera experiencia en Perú y también aprovechó a dar un mensaje sobre la salida de Carlos Zambrano y Jairo Concha. A puertas del debut en la Liga 1 (27 de enero ante César Vallejo), está enfocado en resaltar a nivel nacional e internacional.

“Alianza tiene una grandeza y esa grandeza la da su historia. Alianza hoy tiene que enfocarse en sus objetivos que se ha trazado desde inicios de años. Generar una cultura que todos necesitamos. La exigencia es luchar por el torneo local. Alianza está buscando no solo competir en Perú, si no también dar un salto de calidad a nivel internacional. Queremos ser competitivos, plantar cara y mirar a los ojos a equipos grandes”, dijo para Fútbol en América.

Alianza Lima no ha sido ajeno a los cambios para esta temporada y fue así que decidió no renovar contrato o rescindir a algunos jugadores experimentados. Carlos Zambrano es uno de los que no continuará en la escuadra blanquiazul y el DT dio su descargo sobre esta situación.

“Por un respeto a Carlos no quiero dar nombres. Son decisiones que en el fútbol se toman. Para mí es un player del fútbol sudamericano. No quiero entrar en ese tema porque ya Bruno lo ha explicado, solo nosotros nos encargamos de insertar a todos en ese mundo de Alianza”, agregó.

Carlos Zambrano jugó en 2023 por Alianza Lima. (Foto: GEC)

La partida de Jairo Concha

En la semana, se hizo oficial la llegada de Jairo Concha a Universitario de Deportes. El ex futbolista de Alianza Lima partió hacia el clásico rival y esta noticia también fue comentada por Restrepo. El estratega colombiano no dudó en desearle suerte al volante en su nueva aventura.

“Es un tema que ya se venía conversando. En las partes hubo conversaciones, como ya se explicó. A Jairo desearle lo mejor porque tuve la oportunidad de conocerlo como persona. Me pareció un chico con bastantes valores y fantástico como profesional. Los días que compartimos lo hizo bien”, comentó.

Jairo Concha firmó por Universitario por tres temporadas. (Foto: Universitario)

Las movidas de Alianza Lima y su agenda de enero

Con el fichaje de Sebastián Rodríguez, las contrataciones anunciadas por Alianza Lima han sido las de Renzo Garcés, Kevin Serna, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes, Jhamir D’Arrigo, Jiovany Ramos, Cecilio Waterman, Marco Huamán y Sebastián Rodríguez. Por otro lado, Axel Moyano, Fabio Rojas, Piero Vivanco y Aldair Fuentes regresaron de sus respectivos préstamos y trabajan con el resto del plantel esperando convencer al comando técnico de que pueden sumar para el curso que se avecina.

En cuanto a su pretemporada, los victorianos ya tienen dos encuentros amistosos programados para este mes a pocos días para que inicie la Liga 1 –debutan el domingo 26 a las 8:00 p.m. ante César Vallejo–. El primero de ellos será el lunes 15 en el Estadio Nacional, cuando reciban a Once Caldas por la ‘Noche Blanquiazul 2024′ desde las 9:00 p.m. Del mismo modo, Depor pudo conocer que habrá una segunda ‘Noche Blanquiazul’, pero esta vez en el Mansiche de Trujillo durante el fin de semana del 20 de enero. Para este evento tendrán a la Universidad Católica de Chile como rival internacional.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO