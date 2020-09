Por estos días, Alex Valera se ha convertido en el ‘hijo pródigo’ de su natal Pomalca, en Chiclayo, donde todos sus vecinos y amigos llenan el pecho de orgullo cada vez que lo ven ‘vacunar’ en la Liga 1, donde lleva seis goles en 10 partidos con Deportivo Llacuabamba. Por ello, Deporcast contactó a este delantero de 24 años, que nunca hizo divisiones menores y estuvo varios años jugando futsal y fútbol playa antes de despegar en el ‘Llacua’. De hecho, ante el eterno problema del '9′ en la selección, Valera confesó que ya fue contactado por el comando técnico de Ricardo Gareca, quien ya lo viene ‘chequeando’: “Siento que voy a tener mi oportunidad más adelante”. Y ojo, tiene como principal referente a Paolo Guerrero. ¿Será el '9′ que está buscando el ‘Tigre’? Conoce más sobre Valera, el '9′ revelación de este 2020.

Muchos no saben que antes de ser futbolista profesional, fuiste jugador de futsal y fútbol playa, ¿cómo se da tu incursión en el fútbol de ‘once’?

De muy joven empecé jugando Copa Perú, pero mientras crecía también dedicaba al futsal y fútbol playa. Ahí fue tomando experiencia porque son disciplinas que te ayudan bastante para luego llegar al fútbol y ahora lo estoy demostrando.

¿Dónde la ‘rompías’ más, en el futsal o fútbol playa?

La verdad que son disciplinas distintas. Cada una tiene sus características, pero si me preguntas por una elijo el fútbol playa. Ahí me sentía más cómodo.

¿Nunca hiciste divisiones menores?

Nunca. Salí del barrio, siempre paraba jugando con mi gente de Pomalca, en Chiclayo.

¿Qué es lo que más te costó a la hora de jugar el fútbol ‘once’?

La verdad no me costó mucho, porque ya tenía una experiencia previa en la Copa Perú. Siempre jugué de '9′, así que dificultades nunca tuve.

¿Te ayuda de alguna manera haber tenido experiencia en el futsal y fútbol playa?

Sin duda, el futsal te enseña a jugar de espaldas, el fútbol playa te da potencia y buena pegada. Son cosas que te ayudan a ganar en virtudes que quizá otros jugadores no tienen. Por ejemplo, también hacer una ‘chalaca’ o tener buen cabezazo.

Llevas seis goles en 10 partidos con Llaucuabamba, ¿te imaginabas un estreno tan bueno en Primera? Te llaman la revelación de la Liga 1…

La verdad no pensé que iba hacer así. Lo bueno es que estoy dando frutos, sigo dando lo mejor de mí para la confianza de los dirigentes, del ‘profe’ Néstor Otero.

¿Qué es lo que más te pide el ‘profe’ Otero?

Solo que meta goles (risas). Que no salga del área, pero me pide hacer goles sí o sí.

Valera llega seis goles en el año. (Difusión)

¿Cuál es el defensa más bravo que te tocó hasta ahora?

Estaría entre Federico Alonso y Nelinho Quina de Universitario. Son jugadores de experiencia, pero me comporté a la altura. Pero ellos son los más fuertes, por ahora.

¿Te sorprendió no aparecer en la lista de jugadores del torneo local que dio Ricardo Gareca?

Creo que en ese momento no tenía la prensa necesaria, quizá no tenía un seguimiento. Pero ahora ya hablan de mí, los ‘profes’ de la selección ya podrán observarme, pero ya dependerá de ellos si me convocan. Igual, tengo que esforzarme para llegar a una futura convocatoria.

Hace poco contaste que recibiste el ‘GPS’ de la selección, el llamado se dará sí o sí…

Sí, siento que tendré la oportunidad en algún futuro. Por ahora estoy enfocado en ayudar a salir a mi equipo del mal momento en la Liga 1, pero sí tengo la seguridad que voy a ser convocado.

¿Con quién te asemejas más, con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz?

Con Paolo Guerrero. Es un gran delantero, es un ídolo para mí.

Imagino que tu objetivo a corto plazo es llegar a un equipo grande, ¿dónde te gustaría que se griten tus goles?

Yo diría que en cualquier equipo que esté interesado en mí. Siempre voy a dar lo mejor.

¿Hincha de?

Del Juan Aurich de Chiclayo.

Por ahora, el principal objetivo de Llacuabamba es salvar la categoría, ¿cómo lo manejan en la interna del grupo?

Sí, tenemos que seguir trabajando el doble para salir de la mala racha. Ahora hay que ganarle este lunes a Cusco FC, podemos salir adelante, tenemos que dar el 100%.­