Alex Valera fue el gran ausente en la victoria de Universitario de Deportes ante Carlos Stein el último domingo, en el estadio Monumental. El delantero crema -con 12 goles en la presente temporada de la Liga 1- no fue tomado en cuenta por el DT Carlos Compagnucci y los rumores de su salida al fútbol de Arabia Saudita aumentaron. Incluso, minutos antes del cotejo, Manuel Barreto, director deportivo del club, habló sobre la situación del ‘9′.

“Si tuviésemos la oportunidad, si hubiese sido hace un mes, de reemplazarlo, no hay ningún problema; pero no podemos reemplazar a Alex en este momento”, explicó en GOLPERÚ, dando detalles de la decisión de la directiva y dejando claro de que el atacante continuará en el plantel, a pesar de la oferta de Al Fateh.

Según RPP, este lunes, en horas de la mañana, Alex Valera llegó a Campo Mar y entrenó, pero no con el resto de sus compañeros; algo que se repitió el viernes y sábado de la semana pasada. Se espera que, a lo largo del día, el propio futbolista emita un comunicado sobre su caso.

El exDeportivo Llacuabamba es la principal figura de la ‘U’ en el torneo. En las 13 apariciones que tuvo con el equipo en esta temporada 2022, anotó 12 goles y brindó una asistencia. Definitivamente, es el hombre más influyente desde que Carlos Compagnucci tomó el equipo.

Compagnucci se refirió al ‘Caso Valera’

En conferencia de prensa tras el partido ante Carlos Stein, Carlos Compagnucci, entrenador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre la situación del futbolista y explicó que la institución es la que se verá perjudicada si no se llega a un acuerdo.

“El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club, si el jugador se va perdemos un gran ‘9′”, declaró este domingo el argentino, luego del triunfo (2-0) sobre Carlos Stein, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Monumental.

“Si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma, necesito cerrar el tema acá y que no se pierda el foco del equipo. Ojalá se dé lo mejor para todos. El equipo respondió muy bien ante esta situación que estamos pasando”, añadió Compagnucci, quien no consideró a Alex Valera en la lista de convocados para el duelo por la fecha 3.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.