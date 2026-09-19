¡Se la perdió Valera! El delantero de la ‘U’ falló solo y Garcilaso sigue arriba en Cusco (Video: L1 Max)
¡Se la perdió Valera! El delantero de la ‘U’ falló solo y Garcilaso sigue arriba en Cusco (Video: L1 Max)

no encuentra respuestas en Cusco. La ‘U’ pierde 3-0 ante Deportivo Garcilaso y busca reaccionar en el tramo final del partido. Una de las opciones más claras para descontar llegó cuando recibió un pase entre líneas y quedó completamente solo frente al arco. Sin embargo, el delantero crema no pudo concretar y mandó su remate por encima del travesaño. Desde el banco de suplentes, los jugadores de Universitario se mostraron activos y alentaron a sus compañeros para intentar revertir el complicado marcador. Por ahora, el conjunto merengue cae por tres goles en Cusco y deberá aprovechar sus próximas oportunidades si quiere meterse nuevamente en el partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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