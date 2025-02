La Selección Peruana se prepara para afrontar una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que enfrentará a duros rivales en su lucha por recuperar terreno en la tabla de posiciones, en la que actualmente se ubica en el último lugar. Con el reciente cambio en la dirección técnica por la incorporación de Óscar Ibáñez, los nuevos referentes del equipo nacional salen a mostrar su respaldo con el sueño de poder volver a resurgir con la ‘bicolor’.

Ese fue el caso, del delantero Alex Valera quien resaltó la llegada de Óscar Ibáñez a Videna para lo que serán los próximos partidos ante Bolivia y Venezuela. Destacando la experiencia que tiene en el mundo del fútbol, no solo como ex jugador sino también como entrenador. La convocatoria de Ibáñez se conocerá en las próximas semanas, pero el atacante aseguró que el ex guardameta de la ‘U’, cuenta con las condiciones para aportar al equipo.

Ibáñez, se suma a la Bicolor en un momento clave de las Eliminatorias Sudamericanas. Su llegada busca reforzar lo trabajado en los últimos años con los convocados habituales y buscando que retornes algunos ‘hijos pródigos’ que fueron alejados en los últimos procesos. Con el respaldo de jugadores como Valera, el nuevo DT buscará demostrar su valía y adaptarse rápidamente a la dinámica de la ‘blanquirroja’.

Alex Valera ganó protagonismo en el equipo de Jorge Fossati el año pasado. (Foto: AFP)

“La verdad que creo que es un gran técnico, yo creo que tiene la experiencia que es necesaria y su ventaja es que conoce bien al grupo por lo que lo va a hacer de la mejor manera. Creo que a él le toca la oportunidad de poder dirigir lo que queda de esta eliminatoria y yo sé que lo va a hacer de gran manera porque es un gran técnico”, comentó en el aeropuerto donde viaja a Cajamarca para debut de Universitario en la Liga 1.

Por supuesto, sabe también que este nuevo proceso interino, será ideal para que él siga perfilándose como uno de los delanteros de la Selección Peruana, teniendo en cuenta que Paolo Guerrero no seguirá más, de acuerdo a lo que el propio futbolista dijo, en estos últimos partidos rumbo al Mundial del 2026.

Alex Valera en el duelo ante Colombia en el Estadio Nacional. (Foto: Bicolor)





¿Qué dijo Alex Valera sobre el debut de Universitario?

Previo a subir al avión rumbo a Cajamarca para el duelo que tendrá Universitario de Deportes frente a Comerciantes Unidos, este domingo 9 de febrero a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana), el goleador de los ‘cremas’ mostró su ilusión por lo que será el primer duelo oficial de la temporada 2025 en la Liga 1 donde vestirá una vez más la camiseta de los de Ate.

“Va a ser un partido con mucha expectativa. Creo que es el comienzo del campeonato que queremos realizar, ¿no? Ser campeón este año, este partido es un nuevo comienzo y vamos a dar el 100 %”, mencionó a los medios de prensa.

Además, sobre enfrentarse a un rival ya conocido y al que el año pasado se le ganó en dos oportunidades, concluyó: “La verdad es que llego motivado, llego emocionado de hacer un buen campeonato y espero mañana ver cómo empieza, ¿no? Creo que ya sabemos cómo es la cancha, cómo se juega ahí, pero creo que es un nuevo año y tenemos que sacar el partido adelante y ganar el campeonato”.

Alex Valera leva 54 goles en 116 partidos con Universitario desde que llegó en el 2021. (Foto: Universitario)





