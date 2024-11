Este sábado 9 de noviembre, el Estadio Monumental recibirá a los bicampeones de la Liga 1 Te Apuesto: Universitario de Deportes, que el último fin de semana logró en Andahuaylas su estrella número 28. Este triunfo trajo una semana de gran felicidad para el pueblo crema, que, de reojo, está atento a los movimientos del plantel con la mirada puesta en 2025, donde apuntan al tricampeonato y a una mejor participación en la Copa Libertadores Bajo esa línea, Alex Valera, goleador del equipo con 13 tantos, tuvo una entrevista para L1 MAX en la que habló sobre su presente, sus objetivos para el próximo año y la importancia de mantener la calma en momentos de presión.

El ‘9′ de la ‘U’ se mostró feliz por el momento que vive con el club y precisó que, si bien desea continuar y aspirar a más títulos, su permanencia también depende de la directiva. “La verdad mi sueño es ser tricampeón, pero todo dependerá de cómo estemos”, señaló Valera. Eso sí, el atacante peruano resaltó que su relación con la institución merengue es buena y que, desde su llegada, se siente cómodo en Ate.

“Desde que he llegado me han recibido de la mejor manera. Han hecho que me enamore del club. Yo ahora me siento muy hincha. Es mi segundo hogar porque mayormente me dedico al club. Ello me ayudó mucho en lo personal y lo futbolístico, pero sobre todo más en lo personal”, agregó. Es importante indicar, que el delantero tiene contrato con los cremas hasta finales del 2026.

Por otro lado, en una entrevista para RPP, el entrenador Fabián Bustos resaltó el esfuerzo máximo de su equipo para alcanzar este nuevo logro. No obstante, señaló que sus rivales, que también luchaban por el campeonato, buscaban “arruinar” la celebración del Centenario. Bajo ese contexto, Alex también se refirió. “Ellos mismos lo declaraban, no era que nosotros lo dijimos. Ellos declaraban que querían arruinar el centenario”, indicó. Asimismo, añadió: “Más que todo porque ya habíamos campeonado el año pasado y era el año importante del club”.

El delantero crema jugó un papel fundamental en la obtención del bicampeonato de Universitario de Deportes en 2024. Valera participó en 26 partidos, siendo titular en 24 de ellos. Su efectividad frente al arco rival fue notable, con 13 goles y 4 asistencias. Gracias a su destacada actuación, se convirtió en el máximo goleador del club en esa temporada. Además de su aporte en la liga local, el '9′ también estuvo presente en la Copa Libertadores 2024, en la que disputó 5 partidos.





¿Volverá a patear un penal con la Selección Peruana?

El delantero, que desde el lunes viene entrenando en la Videna bajo las órdenes de Jorge Fossati y se perfila como una opción para el ataque en los partidos contra Chile y Argentina, se refirió a su desempeño con la Selección Peruana. Alex Valera, recordó un error claro que cometió contra Brasil en la Copa América 2021 y también compartió cómo enfrentó el penal fallado contra Australia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022.

“Fue peor que una decepción amorosa. Te lo puedo jurar. Sentí que me dio una depresión horrible”, comenzó indicando. “Emocionalmente estaba destruido. Era la primera vez que me pasaba en mi carrera, y todavía con la selección, donde todo el mundo quiere hacer las cosas bien”, agregó. El delantero comentó que, tras fallar esa ocasión, vivió el primer gran dolor de su carrera, ya que nunca se había planteado la posibilidad de errar en ese momento.

Asimismo, también fue consultado sobre la presión en el repechaje de 2022 contra Australia, y el ‘9′ contó cómo logró superar ese difícil momento. “(Esa situación) Fue peor todavía. Hasta ahora se me complica. Es más, no veo los vídeos. Porque es un momento duro, es un fracaso que tienes tú en tu carrera. Y es normal que tú fracases porque lo intentas. Es imposible que no fracases, todo el mundo fracasa. Y lamentablemente, en esta carrera que tenemos nosotros, estamos predispuestos al fracaso o a la victoria”, contó.

Después de recibir mucho apoyo de su familia e hinchas, Alex indicó que se siente con más confianza y en una mejor etapa de su vida. Los panelistas de L1 MAX le preguntaron si, en la actualidad, volvería a pararse frente al balón desde los doce pasos, a lo que Valera respondió. “Sí, porque es mi trabajo, tengo que asumir. Si el entrenador confía en mí, me pide que yo pateé, tengo que patear”, sostuvo.

Alex Valera comentó si patearía otro penal con la Selección Peruana. (Vídeo: L1 MAX).





Universitario y los peruanos para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, los íntimos, como Perú 4, jugarán la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





¿Se marchan de Universitario de Deportes?

Sebastián Britos, quien termina contrato en 2024, llegó para tomar la posta que dejó José Carvallo y cumplió con las expectativas. Contabilizando la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 33 partidos, recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades. Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan en su renovación. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. ‘Caba’ y ‘Porto’, por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el ‘Orejas’ le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City. Por último, Saravia no seguiría para el año que viene.

Universitario registra 28 títulos nacionales en su palmarés. (Foto: Universitario)





