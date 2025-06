La noche del miércoles 25 de junio vio brillar a un nombre en Universitario de Deportes: Alex Valera. El delantero crema anotó un doblete en la victoria ante Atlético Grau (2-0), por el partido pendiente de la fecha 3 del Torneo Apertura 2025 en la Liga 1. El ‘20′ crema se lució en el estadio Mansiche y reafirmó el primer lugar de su equipo que ya sacó 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor que es Alianza Lima. Tras la contienda, se animó a dar unas palabras y también agradeció a la hinchada por su asistencia.

“Ha sido un partido importante. Todos estos duelos lo tomamos como una final. Desde que estamos en el club lo venimos tomando así en el día a día. Sabíamos que la cancha no iba a estar en buenas condiciones, pero no lo tomamos de excusa. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer”, contó en L1 MAX.

Los dos goles de Alex Valera fueron desde el punto de penal, producto de dos faltas generadas por el mismo delantero. El dorsal ‘20′ también dejó un mensaje para José River quien falló un tiro desde los doce pasos en el primer tiempo y se marchó desconsolado tras el pitazo de la etapa inicial.

“Todos estamos aptos de patear, de hacer los penales. Hoy tuve la oportunidad de hacer dos. Lo del ‘Tunche’ a todo el mundo le pasa, el que no lo intenta no pasa por eso, pero hay que darle la confianza. Es un gran delantero y para nosotros es importante. Sacamos una ventaja importante, pero quedan dos finales. Esto es fútbol”, apuntó.

En ese sentido, Valera también se pronunció por el apoyo constante en las últimas fechas que ha recibido la institución. En el estadio Mansiche de Trujillo se pudo ver un gran número de hinchas cremas, por lo que el delantero dejó un mensaje para ellos y también agradeció al club.

“Que nos sigan apoyando, este equipo está demostrando muchas cosas. La campaña que estamos haciendo, sabemos que estamos en el equipo más grande del Perú. La presión siempre está, pero hay que hacer el 100% para responder. Estoy muy agradecido con el club porque me dio la oportunidad que quería, me siento en cas. Estoy agradecido con todo los hinchas, dirigentes, compañeros y la gente que me respalda”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Los ‘cremas’ tendrán receso en los próximos días porque descansan en la fecha 17 y volverán a la acción el domingo 6 de julio cuando enfrenten a Deportivo Garcilaso en Cusco, por la jornada 18 del Torneo Apertura. Ese encuentro, programado para las 5:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión destreamingen la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

