En su regreso a primera división, Alianza Atlético terminó sufriendo hasta la última fecha para no perder la categoría. Gracias a la diferencia de goles lograron mantenerse en la Liga 1. Campaña que no dejó nada satisfecho a Lánder Aleman, presidente del conjunto sullanense.

“El balance no fue negativo, pero me quedé con un sinsabor de hacer una mejor campaña. Sin embargo, esto les pasa a los equipos que ascienden pues cuando terminan el campeonato y quieren contratar jugadores, no encuentran nada en el mercado. Esto le va a pasar a los que suban ahora y lastimosamente están destinados a descender”, dijo a Ovación.

El mandamás del ‘Vendaval del Chira’ no quiere repetir lo sucedido en la temporada 2021 y desde hace varías semanas viene cerrando lo que será el equipó para el siguiente curso, que contará con la presencia de grandes jugadores del extranjero.

“Alianza Atlético tiene a sus 28 jugadores con los que contaremos con contrato, pero no se pueden anunciar porque los extranjeros que vienen de la liga argentina, ecuatoriana o la uruguaya no culminan sus torneos, por ello, no se pueden decir los nombres”, manifestó.

Aleman también confirmó que no van a escatimar en gastos. “Vamos a tirar la casa por la ventana y traer jugadores de primer nivel. Los que vengan van a ayudar mucho al fútbol peruano”.

Hasta el momento, Alianza Atlético ha anunciado los fichajes de Mario Viera (DT), Juan Diego Lojas, Marcio Valverde, Diego Penny, Christian Ortiz, Aldair Perleche, Kevin Ruíz, Joaquín Aguirre, Jonathan Bilbao y Kleiber Palomino.





