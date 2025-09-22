Alianza Atlético vs. Ayacucho FC por Torneo Clausura. (DIseño: Christian Marlow)
Alianza Atlético vs. Ayacucho FC por Torneo Clausura. (DIseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 10 del . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el lunes 23 de setiembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC por Liga 1. (Video: FOX Deportes)
Alianza Atlético vs. Ayacucho FC por Liga 1. (Video: FOX Deportes)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS