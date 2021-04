Desde El Villa El Salvador, Alianza Atlético vs. Ayacucho FC se medirán (EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | GRATIS) por la cuarta jornada de la Fase 1 del campeonato. El cuadro piurano necesita sumar de a tres, luego de dos derrotas consecutivas, mientras que los ‘zorros’ ya suman cinco en el Grupo A.

Alianza Atlético y Ayacucho FC se medirán este jueves 15 de abril desde las 11:00 a.m. en el estadio Iván Elías Moreno. El duelo será transmitido por la señal de GOLPERU y también podrá ser visto vía streaming por Movistar Play. Las incidencias y minuto a minuto estará en Depor.com.

Alianza Atlético suma dos derrotas consecutivas en lo que va del torneo, además, tiene un partido pendiente con Alianza Lima. Si bien los piuranos no han tenido los resultados esperados, esperan que la para por semana santa y las Elecciones Generales 2021 ayuden para regresar a la competencia con más fuerza.

“No comenzamos bien porque el cambio de Segunda a Primera es un proceso y hemos tenido que incorporar nuevos elementos y creo que con la experiencia que tienen van a dar la fuerza que necesitamos”, sostuvo el presidente del club, Lander Aleman, para Radio Ovación.

Por su parte, Ayacucho FC llega con una victoria y dos empates a este compromiso. Frente a Sport Huancayo, los ‘zorros’ consiguieron un importante resultado por 3-0, mientras que su último cotejo quedó en empate sin goles frente a Melgar el lunes pasado.

Al respecto, el DT Walter Fiori manifestó que “fue parejo el partido, es una pena que ninguno se lleve los tres puntos, fue un gran partido y a mi me deja la tranquilidad de que estamos por el buen camino. Más allá de que no se pudo ganar, me deja un buen sabor el resultado ante un buen rival”.





