Alianza Atlético vs. Sport Huancayo enfrentados este lunes 5 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura Liga 1 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Campeones del 36. El partido está programado para la 12:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Alianza Atlético llega a este partido después de un empate importante en condición de visita contra UTC (1-1), el partido anterior a ese logró una importante victoria en condición de local contra Melgar (3-1). Por esta razón, el ‘Vendaval’ quiere ganar para comenzar a escalar posiciones.

Es claro que la victoria contra Melgar, uno de los candidatos a llevarse el clausura, motivó al equipo, justamente cuando de local había una tendencia de no pasar del empate. De esta manera, hay muchas sensaciones positivas para que este partido salva a favor, sobre todo porque el rival no viene en buen momento.

Sport Huancayo viene de una importante victoria en condición de local contra César Vallejo (1-0), el partido anterior a ese perdió en condición de visitante contra Cusco FC (3-0). Para no caer en irregularidad de resultados, quiere dar la sorpresa en el calor de Sullana.

Es claro que el equipo no viene en buen momento, fuera de cuando juega de local que las opciones mejoren gracias a la altura. Además, los dirigidos por Franco Navarro no tienen buenos registros cuando juega en condición de visita. Sin embargo, contará con algunos jugadores que se reincorporaron tras lesiones.





Alianza Atlético: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 1/8/2024 UTC 1-1 Alianza Atlético Clausura 2024 25/7/2024 Alianza Atlético 3-1 Melgar Clausura 2024 20/7/2024 Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético Clausura 2024 14/7/2024 Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau Clausura 2024 26/5/2024 Alianza Atlético 0-0 Carlos A. Mannucci Apertura 2024

Sport Huancayo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 30/7/2024 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Clausura 2024 25/7/2024 Cusco FC 3-0 Sport Huancayo Clausura 2024 19/7/2024 Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 14/7/2024 Sport Boys 2-1 Sport Huancayo Clausura 2024 25/5/2024 Sport Huancayo 1-1 UTC Apertura 2024

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 23/2/2024 Sport Huancayo 4-0 Alianza Atlético Apertura 2024 31/7/2023 Sport Huancayo 2-0 Alianza Atlético Clausura 2023 25/2/2023 Alianza Atlético 4-2 Sport Huancayo Apertura 2023 15/10/2022 Alianza Atlético 1-0 Sport Huancayo Clausura 2022 30/5/2022 Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético Apertura 2022

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre Alianza Atlético vs. Sport Huancayo está programado para este lunes 5 de agosto desde las 12:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 2:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 1:30 p.m.; en México a las 11:30 a.m.; mientras que en España a las 7:30 p.m.

¿En qué canal ver Alianza Atlético vs. Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Atlético vs. Sport Huancayo se jugará en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





