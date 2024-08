Sporting Cristal vs. Mannucci se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el domingo 4 de agosto desde las 11:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor

Sporting Cristal llega a este partido después de empatar por 3-3 con Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2024. Pese a que estuvieron cerca de volver a Lima con los tres puntos, el resultado terminó siendo un buen negocio para los celestes por cómo se dio el trámite en Andahuaylas. Carlos López y Jesús Manzaneda (2) anotaron para los locales, mientras que Martín Cauteruccio se despechó con un ‘hat-trick’ con los ‘cerveceros’.

Con este resultado en territorio andahuaylino, los dirigidos por Guillermo Farré se mantiene en la pelea por el Clausura y en el podio de la tabla de posiciones acumulada, una ubicación clave si quieren meterse en los play-offs de la Liga 1 2024. Un detalle no menor es que para este segundo semestre de la temporada, ‘SC’ anunció los fichajes de Luis Iberico y Christofer Gonzales.

Carlos A. Mannucci, por su parte, llega a este encuentro después de derrotar por 3-2 a ADT en el Estadio Mansiche. Este victoria fue un bálsamo para los trujillanos, pues le permitió cortar una racha negativa de ocho duelos sin poder sumar de a tres. Así pues, Luis Pérez (autogol), Ángel Benítez y Gonzalo Rizzo fueron los autores de los tantos del ‘Tricolor’, mientras que Yimy Gamero y Alex Rambal anotaron para los tarmeños.

Hablan los protagonistas

Después del 3-3 frente a Los Chankas, Martín Cauteruccio compareció ante las cámaras de L1 MAX y valoró este punto que cosechó Sporting Cristal, por cómo se dio el partido y las condiciones climatológicas que tuvieron que afrontar por la altura de Andahuaylas. “Fue un partido complicado, ellos despliegan buen juego, por suerte pudimos sacar un empate, queríamos llevarnos los tres puntos, pero es un punto que vale oro”, manifestó.

Por otro lado, Guillermo Farré quedó conforme con lo que mostraron sus jugadores frente a un panorama adverso. “Estuvo correcto todo que ha sucedido; el resultado se amolda a lo que fue el partido. un equipo con una propuesta ofensiva interesante. El arbitro a mi criterio a cobró lo que ha visto en el campo de juego; siempre hay subjetividad cuando te cobran a favor o en contra, pero considero que las jugadas considerante tanto para Los Chankas y Sporting Cristal fueron correctas y por eso no tengo ninguna objeción sobre estas”, apuntó.

En la vereda de enfrente, Luis Urruti se mostró emocionado por volver al triunfo con Mannucci después de varias jornadas. “Feliz, por suerte gracias a Dios se nos dio el triunfo. Lo necesitábamos urgente. Jugábamos con el puntero. Sabíamos que ADT es un gran equipo. Agradecido con mis compañeros que hoy (el miércoles que pasó) dejaron la vida”, comentó el voñsnre uruguayo nacionalizado peruano.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Mannucci?

El encuentro entre Sporting Cristal y Mannucci está programado para este domingo 4 de agosto desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Mannucci?

El partido entre Sporting Cristal y Mannucci se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





