Alianza Lima es uno de los clubes que ha sufrido más bajas de cara a la temporada 2021. Los directivos decidieron hacer una reestructuración en el primer equipo, por lo que varios jugadores dejaron de vestir la blanquiazul, ya sea por el término de su contrato o por mutuo acuerdo para rescindir el vínculo, en pro de darle a Carlos Bustos la plantilla que él desea para la próxima campaña.

Depor pudo conocer que tres futbolistas se sumarán a la lista de bajas en Alianza Lima, puesto que Beto da Silva, Patricio Rubio y Rubert Quijada no seguirán este año en el cuadro de La Victoria. Los dos primeros no continuarán en el club al no encontrarse en el proyecto deportivo para el presente año, (con el jugador chileno el mayor inconveniente es lo económico), mientras que en el caso del zaguero, se ha decidido no ampliar el préstamo.

Por las palabras de Bustos se supo que el club estaba en negociaciones con el venezolano con la intención de renovar el vínculo; sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto. “Rubert Quijada terminó contrato, pero está con la intención de quedarse”, señaló el técnico en los últimos días, cuando la situación de Quijada en ese entonces, estaba 50-50.

Con respecto a Beto da Silva, el estratega señaló: “es un jugador importante que tiene que terminar de resolver su situación con el club. Tiene contrato, pero tengo entendido que está negociando con el club”. El delantero, finalmente, no encaja en la planificación, por lo que deberá arreglarse su situación en los próximos días, dado que el ex Tigres y Deportivo La Coruña tiene contrato hasta el 2021

El caso Patricio Rubio es parecido: con contrato hasta el 2021, a Alianza Lima le toca arreglar con el chileno y su entorno para terminar en buenos términos, dado que no forma parte del plantel que luchará el ascenso a la Liga 1. Así están las cosas en Matute.

Se queda en Ecuador: Achilier fue oficializado en el Orense Sporting Club

Todo estaba listo para que Gabriel Achilier llegue a Alianza Lima esta temporada, pues incluso firmó un contrato con el club que aún está vigente; sin embargo, el descenso del club desencadenó un cambio de planes en el jugador, quien finalmente fue cedido al Orense Sporting Club de Ecuador.

Es así como el jueves, el ecuatoriano fue oficializado en las redes sociales: “¡La espera terminó! ¡Bienvenido Gabriel a tu provincia! Desde hoy Gabriel Achilier será más Orense que nunca”, inicia el comunicado publicado en la cuenta de Twitter del Orense Sporting Club.





