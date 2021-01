El último lunes por la noche, Hernán Novick apareció en el aeropuerto Jorge Chávez. Y si bien aún no firmaba por Universitario de Deportes (está a la espera de los exámenes médicos), estiró con orgullo una bandera crema con el rostro de Lolo Fernández y, de paso, confesó: “Es el más grande de Perú y estoy muy feliz de estar acá”. La ilusión no solo es del volante uruguayo: para la ‘12′, por el momento, es el jale que más entusiasma. Y se entiende, la hoja de vida no miente.

Depor se comunicó con los periodistas Nicolás Ledesma (Radio La Unión de Paraguay) y Hernán Braga (radio Tirando Paredes de Uruguay), para conocer a profundidad la trayectoria del mediocampista, más allá de lo que hizo la última temporada defendiendo la camiseta de Sol de América y, por supuesto, Peñarol.

Los inicios de Novick en el fútbol profesional

En Montevideo se sabe que una manera de salir del anonimato es registrando un gol ante Nacional o Peñarol. Con Hernán Novick no fue la excepción: sus primeros pasos fueron en Tanque Sisley y Villa Española, pero comenzaron a mirar con mayor atención su apellido en la espalda desde que vistió la camiseta de Fénix. ¿El motivo? Brilló contra el ‘Bolso’ y sacó una credencial para que desde el rival de toda la vida no solo lo miren de reojo.

CLUB PAÍS AÑO PARTIDOS JUGADOS PEÑAROL URUGUAY 2020 1 SOL DE AMÉRICA PARAGUAY 2020 21 CERRO PORTEÑO PARAGUAY 2018-2019 56 GUARANÍ PARAGUAY 2017 42 PEÑAROL URUGUAY 2014-2016 46 FENIX URUGUAY 2010-2013 103 VILLA ESPAÑOLA URUGUAY 2008-2009 3 TANQUE SISLEY URUGUAY 2006-2008 35

“Yo lo recuerdo más que nada jugando en Fénix. En el 2013, por ejemplo, tuvo una gran campaña y le hizo un gol a Nacional en la última fecha de un torneo corto. Le dio el triunfo a Fénix con ese gol 2-1. Con ese resultado, Fénix le negó a Nacional la posibilidad de ser campeón del Torneo Apertura y en ese momento el presidente de Peñarol le puso el ojo y lo fichó”, nos comenta Hernán Braga.

Así fue el gol que anotó Hernán Novick ante Nacional:

Cumplió, entonces, el sueño: llegar al club del cual es hincha, junto a su familia. Su camino en el cuadro ‘Mirasol’ fue desde el 2013 hasta el 2016. Sin embargo, su mayor regularidad la encontró fuera de su país. Llegó al Club Guaraní de Paraguay. Nicolás Ledesma así grafica su paso: “Guaraní tiene la particularidad de hacer buenas contrataciones que no están en la élite y que normalmente salen muy bien, a tal punto que clubes como Olimpia o Cerro Porteño se nutren de ellos apenas termina la temporada. Eso sucedió en el 2017, cuando salieron cinco futbolistas, entre ellos, Hernán Novick”.

En Cerro Porteño tuvo dos buenas temporadas (2018 y 2019), en las que logró sumar 56 partidos oficiales a lo largo de 3.258 minutos (anotó 13 goles). Y antes de marcharse de Paraguay, alcanzó su mayor logró con Sol de América: salió campeón y se convirtió en el mejor asistidor del certamen (seis).

Con respecto a sus características

En la última entrevista que brindó, Ángel Comizzo habló sobre algunas de las cualidades de Hernán Novick que le llamó la atención. “Es un jugador muy talentoso, dueño de una pegada exquisita, es un asistidor permanente de sus delanteros y pretendemos que explote muy bien a los extremos que les toque jugar o al ‘9′. Va a ser un asistidor pero también es un hombre que, por venir de jugar en otro fútbol, tiene una dinámica distinta, donde puede jugar como volante interno y a veces como acompañante de un ‘6’”, señaló el técnico de Universitario de Deportes.

Sus declaraciones se refuerzan con lo expresado por los periodistas que entrevistamos en Depor. Nicolás Ledesma, periodista paraguayo, así lo describe: “Un volante mixto, un volante de marca que juega muy bien ahí, yo lo prefiero más cerca al área porque tiene muy buena pegada. Es un jugador que tiene mucho temperamento, el típico jugador uruguayo pero le pega muy bien a la pelota. Habla mucho con sus compañeros, mete fuerza, trabaja muy bien arriba”.

Braga, a su vez, añadió que “Hernán Novick es un enganche, un volante de creación por detrás del ‘9’, un ‘10′ al estilo de Juan Román Riquelme o el ‘Chorri’ Palacios, salvando las distancias. Es un jugador que mete muy buenas asistencias, que tiene muy buenos pases filtrados”.

Cabe destacar que el refuerzo de Universitario de Deportes tiene experiencia en torneos internacionales, tanto en Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

Cuestión de suerte y de talento

En octubre del 2020, Hernán Novick regresó a Peñarol, tras salir campeón con Sol de América. “Estoy en mi mejor momento”, señaló el futbolista en ese entonces, esperando tener mayor regularidad. Sin embargo, el futbolista solo sumó 13 minutos en un partido ante Danubio.

Sin embargo, en determinado momento, el estratega de Peñarol, Mario Saralegui, confesó que había fichado a Novick por una cábala ya que su hermano era parte del cuadro ‘aurinegro’: “Los equipos que tienen hermanos en el plantel tienen más chances de salir campeones”.

Todo parece indicar que el futbolista está destinado a vestir camisetas de equipos grandes ya sea por cuestión de ‘suerte’ o por su innato talento que ahora lo trae hasta Universitario de Deportes.

