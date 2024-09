En el corazón de La Victoria, Alianza Lima no deja de soñar con coronarse campeón en este 2024. En un año en el que la rivalidad histórica con Universitario de Deportes se intensificó por el centenario de los cremas, la presión y la ambición de ganar se sienten con más fuerza que nunca. Sin embargo, mientras el equipo de Mariano Soso se encuentra plenamente concentrado en el Torneo Clausura, que les permitiría disputar el título nacional a fin de año, la directiva blanquiazul ya está planeando la temporada 2025 y cómo reforzarse para seguir compitiendo al más alto nivel. Las recientes decisiones en el mercado de fichajes son prueba de ello.

El lunes pasado, por ejemplo, Alianza Lima anunció la compra del pase de Juan Pablo Freytes desde Newell’s Old Boys. La directiva no quiso esperar más y aseguró los servicios del argentino hasta el 2027, en un movimiento que muestra claramente el compromiso del club por armar un equipo competitivo no solo para el presente, sino también para las próximas temporadas.

Pero la mirada hacia el 2025 no termina con Freytes. En Alianza Lima también están pensando en reforzar su línea ofensiva, y un nombre que comenzó a sonar con fuerza es el de Carlos López, delantero colombiano de 30 años que actualmente juega en Los Chankas desde inicios de 2023.

Depor pudo conocer que las conversaciones con el jugador nacido en Pereira están bastante avanzadas, y aunque aún no se ha firmado nada, en tienda blanquiazul confían en que su llegada será una realidad para la próxima temporada. El contrato que firmaría Carlos López sería por dos años.

Con la capacidad de jugar como extremo derecho o delantero, López, valorizado en 550 mil euros (Transfermarkt), se ha convertido en un indiscutible desde que viste la camiseta de Los Chankas. En lo que va de la temporada, lleva disputados 29 partidos, en los que ha dejado 10 goles y 10 asistencias.

El guiño de Carlos López a Alianza Lima

Consciente de que sus buenas actuaciones en la Liga 1 lo han puesto en la mira de varios clubes nacionales, el extremo colombiano no ocultó su deseo de cambiar de aires y fichar por Alianza Lima, club al que calificó como “el más grande del país”. El futbolista reconoció que está pasando por un buen momento. “Creo que cualquier jugador quisiera jugar en el equipo más grande del país. La verdad que yo trabajo para eso. Las cosas en lo personal están saliendo bien”, dijo Carlos López al periodista Jesús Rodríguez luego de la derrota de Los Chankas ante Sport Huancayo.

Carlos López es un indiscutible en Los Chankas. (Foto: Sofascore)

Los próximos retos de Alianza Lima en el Torneo Clausura

El próximo partido de Alianza Lima será ante Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del compromiso ante el ‘Dominó’, el cuadro de La Victoria tendrá que enfrentar a UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.

Alianza Lima se alista para enfrentar a Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Foto: @melgaroficial)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR