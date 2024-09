Algo que se ha vuelto una constante durante los últimos años en la Liga 1, es la cultura del cortoplacismo. Esta establece que los resultados positivos del trabajo de los entrenadores deben ser inmediatos, sin importar lo impredecible que es el campeonato por los diversos factores externos a lo futbolístico –clima, geografía y condiciones inhóspitas para la práctica del deporte– y dejan de lado el respeto por los procesos. Hasta la fecha, 18 directores técnicos fueron cesados de sus cargos, siendo Juan Alayo el último tras la derrota de Sport Boys a manos de Alianza Lima. Esto, además, nos da como estadística que de los 18 clubes que participan del torneo, solo cuatro han conservado al DT con el que iniciaron la temporada: Atlético Grau (Ángel Comizzo), Comerciantes Unidos (Carlos Silvestri), Cusco FC (Miguel Rondelli) y Universitario de Deportes (Fabián Bustos). Del resto, varios evidenciaron su inestabilidad al cambiar de comando técnico por más de una ocasión.

Los clubes grandes no estuvieron exentos de esta epidemia de despidos, pues Alianza Lima y Sporting Cristal cambiaron de timonel a mitad de año y comenzaron desde cero con nuevos estrategas: en La Victoria, Mariano Soso llegó para reemplazar a Alejandro Restrepo; mientras que en el Rímac destituyeron a Enderson Moreira para que Guillermo Farré tome su lugar de cara al Torneo Clausura. Si bien estos registros son alarmantes, todavía no se comparan con lo que pasó en 2023 y 2022, cuando fueron destituidos 27 y 20 entrenadores, respectivamente. Bajo este contexto, ¿qué pasó con los que fueron desechados en este 2024 y qué motivó a sus respectivas salidas?

Deportivo Garcilaso

Cronológicamente, Gerardo Ameli fue el primer entrenador de la Liga 1 2024 en ser despedido, luego de haber dirigido tan solo tres partidos en el Torneo Apertura con Deportivo Garcilaso. Si bien comenzó con una goleada por 4-0 sobre Orense, en lo que fue el encuentro de presentación del plantel, en los duelos oficiales encadenó tres derrotas al hilo ante UTC (1-0), Sport Huancayo (0-2) y Sport Boys (2-0). La contratación del argentino tuvo como objetivo clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero ni siquiera llegó a disputarla al ser destituido el 13 de febrero. Tras el breve interinato de Luis Bustos, en su lugar llegó el colombiano Bernardo Redín, quien si bien logró la clasificación en el certamen internacional, solo duró hasta finales de junio, dejando a Garcilaso en el puesto 14 del campeonato local. El argentino Guillermo Duró se puso el buzo de cara al Clausura y hasta la fecha registra seis triunfos y seis derrotas, ubicando al ‘Rico Garci’ en la casilla 12 de la tabla acumulada con 32 puntos, luchando por coger un cupo a la Copa Sudamericana 2025.

DT PD PG PE PP Gerardo Ameli 3 0 0 3 Luis Bustos (interino) 1 0 0 1 Bernardo Redín 20 4 9 7 Guillermo Duró 12 6 0 6

Gerardo Ameli es actual entrenador de Alianza Atlético. (Foto: Garcilaso)

Alianza Atlético

El 26 de febrero, después las cinco primeras jornadas del Torneo Apertura, Alianza Atlético anunció la salida del argentino Luciano Theiler, quien registró tres derrotas, un empate y un triunfo. Así pues, Hugo Valverde se hizo cargo del equipo de manera interina hasta la contratación de Jorge Espejo. A pesar de que el estratega nacional intentó cambiar la tónica del cuadro sullanense, la directiva solo lo mantuvo hasta finales de mayo y para el Clausura contrató a Gerardo Ameli, quien a inicios de año estuvo en Deportivo Garcilaso. Con este último el elenco ‘churre’ lleva 12 encuentros, con cinco triunfos, cinco empates y dos derrotas, además de 12 goles a favor y 10 en contra.

DT PD PG PE PP Luciano Theiler 5 1 1 3 Hugo Valverde (interino) 1 1 0 0 Jorge Espejo 11 1 6 4 Gerardo Ameli 12 5 5 2

Luciano Theiler fue el primer entrenador de Alianza Atlético en la Liga 1 2024. (Foto: Alianza Atlético)

Melgar

Después de un 2023 bastante inestable, donde pasaron tres técnicos por su banquillo, Melgar inició su proyecto para 2024 de la mano de Pablo de Muner, con quien llevaron una gira por Argentina durante su pretemporada. Sin embargo, después de un mal arranque en el Torneo Apertura –tres derrotas, dos triunfos y un empate– y la prematura eliminación de la Copa Libertadores ante Aurora, la directiva rojinegra prescindió del argentino. En su lugar llegó Marco Valencia de manera interina, un cargo que ya había tomado momentáneamente en temporadas pasadas. No obstante, en el ‘León’ decidieron no contratar a nadie más y sostuvieron al DT nacional en su cargo por le que resta de la campaña. El ‘Dominó’ sigue en la pelea por el Clausura, pese a que durante las últimas fechas redujo sus chances debido a su irregularidad.

DT PD PG PE PP Pablo de Muner 8 2 2 4 Marco Valencia 23 16 3 4

Pablo de Muner es actual entrenador de Defensa y Justicia. (Foto: Melgar)

César Vallejo

César Vallejo inició la temporada con altas expectativas de pelear en la parte alta, sobre todo por la gran cantidad de fichajes que llegaron y la contratación de Paolo Guerrero. Sin embargo, Roberto Mosquera no pudo sostener las cosas positivas que mostró su equipo en el cierre de 2023 y, a raíz de un problema de salud, rescindió su contrato por mutuo acuerdo. Guillermo Salas, quien en 2023 fue despedido de Alianza Lima, tomó las riendas del equipo y trató de recomponer la situación. Lamentablemente para los intereses del cuadro trujillano, el conflicto con el ‘Depredador’ y los malos resultados desgastaron la relación con el técnico nacional y fue cesado antes de la quincena de agosto. En su lugar llegó Luis ‘Manzanita’ Hernández y tiene la misión de evitar el descenso de los ‘Poetas.

DT PD PG PE PP Roberto Mosquera 8 2 2 4 Guillermo Salas 21 5 6 10 Luis Hernández 5 1 3 1

Roberto Mosquera dejó su cargo en César Vallejo por problemas de salud. (Foto: César Vallejo)

Unión Comercio

Con cuatro estrategas, Unión Comercio es el equipo que más entrenadores tuvo a lo largo del 2024. La temporada inició con el argentino Néstor Craviotto al mando, quien solo duró hasta la octava fecha y dejó su cargo el 15 de marzo. Posteriormente asumió el colombiano Milton García, con un panorama aún más complicado: cinco derrotas y tres empates en ocho duelos. La goleada por 5-1 a manos de Sporting Cristal condenó al ‘cafetero’ y Andy Loayza tomó su lugar interinamente. Para el Clausura, el ‘Poderoso’ contrató a Jesús Oropesa, pero este solo pudo dirigir en campo por cuatro jornadas, ya que ante Melgar sufrió una complicación cardiaca que a la postre motivaría su salida del club por salud. Nuevamente pasó otro DT interino, en este caso Carlos Aparicio, hasta que el 23 de agosto Alejandro Russo se puso el buzo hasta final de temporada.

DT PD PG PE PE Néstor Craviotto 8 1 2 5 Milton García 7 0 4 3 Andy Loayza (interino) 2 0 0 2 Jesús Oropesa 4 1 1 2 Carlos Aparicio (interino) 3 0 0 3 Alejandro Russo 5 0 1 4

Néstor Craviotto fue el primer entrenador de Unión Comercio en la Liga 1 2024. (Foto: AP)

Los Chankas

En su primera temporada en la máxima categoría del fútbol peruano, Los Chankas sostuvo a Juan Carlos Bazalar en el su cargo, ya que con él habían conseguido el ascenso tras quedar segundos en la Liga 2 2023. Sin embargo, después de seis derrotas y tres triunfos, la directiva andahuaylina lo cesó como entrenador y, mientras buscaban a un sustituto, Daniel Ferreyra y Michael Sotillo, porteros del equipo, se hicieron cargo por dos jornadas –con un empate por 2-2 ante Melgar y una derrota por 2-0 a manos de UTC–. Recién el 15 de abril fue anunciado el uruguayo Pablo Bossi, quien se mantiene como director técnico hasta la fecha y por ahora viene asegurando la permanencia de los ‘Guerreros’, además de soñar con clasificar a la Copa Sudamericana 2025.

DT PD PG PE PP Juan Carlos Bazalar 9 3 0 6 Daniel Ferreyra y Michael Sotillo 2 0 1 1 Pablo Bossi 18 5 7 6

Juan Carlos Bazalar ascendió con Los Chankas desde la Liga 2. (Foto: Los Chankas)

Sport Huancayo

Dándole continuidad a su proyecto de 2023, Sport Huancayo continuó con Wilmar Valencia como entrenador para este 2024 y tuvo como reto extra buscar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde enfrentaron a César Vallejo. Sin embargo, además de no pasar de ronda al caer por 2-0 ante los ‘Poetas’, el ‘Rojo Matador’ tuvo desempeño muy irregular en el Torneo Apertura y el estratega nacional fue despedido tras la fecha 9. En su lugar entró Mifflin Bermúdez de manera interina, quedándose hasta el cierre del primer certamen del año. Franco Navarro, quien a inicios de 2024 estuvo en Carlos A. Mannucci, tomó las riendas del equipo para el Clausura y hasta la fecha registra tres triunfos, tres empates y cinco derrotas.

DT PD PG PE PP Wilmar Valencia 10 4 2 4 Mifflin Bermúdez 8 1 2 5 Franco Navarro 12 4 3 5

Wilmar Valencia es actual entrenador de ADT. (Foto: Liga 1)

Carlos A. Mannucci

Con Franco Navarro a cargo del equipo, el inicio de la Liga 1 2024 fue muy tortuoso para Carlos A. Mannucci, pues encadenaron las seis primeras fechas sin conocer victoria alguna, con cuatro derrotas y dos empates. Después de eso, pese a que consiguió dos triunfos al hilo, la racha negativa continuó y la goleada por 4-0 a manos de Alianza Lima sentenció la salida del ‘Pepón’. Salomón Paredes pasó a ser el estratega interino por dos jornadas y luego asumió el brasileño Milton Mendes. No obstante, el carioca no consiguió ganar un solo partido –tres derrotas y cuatro empates– y fue echado tras la fecha 3 del Clausura. Nuevamente la directiva trujillana confió en Paredes, pero esta vez como el entrenador principal hasta que finalice la campaña, con el objetivo de evitar el descenso.

DT PD PG PE PP Franco Navarro 10 2 2 6 Milton Mendes 7 0 4 3 Salomón Paredes 9 3 2 4

Franco Navarro es actual entrenador de Sport Huancayo. (Foto: Giancarlo Ávila / Depor)

Sport Boys

Fernando Gamboa llegó a Sport Boys a mediados de 2023 y cumplió con su tarea de mantenerlos en la Liga 1, por lo que la directiva lo respaldó para encabezar el proyecto deportivo de este 2024. Sin embargo, el argentino solo duró hasta la fecha 12 del Torneo Apertura, a raíz de tres triunfos, siete derrotas y dos empates. Los rosados apostaron por alguien de la casa y confiaron en Juan Alayo, quien en el pasado también se había puesto el buzo ante una situación similar. Lamentablemente para el DT nacional, pese a que compitió en el cierre del Apertura y buscó consolidar buenos resultados al inicio del Clausura, en el último tramó arrastró seis encuentros sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates. Así pues, la goleada por 3-0 a manos de Alianza Lima sentenció su continuidad y Guillermo Vásquez asumió el cargo interinamente pensando en la fecha 13 del Clausura, donde visitarán a Unión Comercio en Tarapoto.

DT PD PG PE PP Fernando Gamboa 12 3 2 7 Juan Alayo 17 5 4 8 Guillermo Vásquez 0 0 0 0

Fernando Gamboa salvó del descenso a Sport Boys en la temporada 2023. (Foto: Sport Boys)

Sporting Cristal

Después de la salida de Tiago Nunes a finales de 2023, la directiva de Sporting Cristal quiso mantener la escuela brasileña y contrató a su compatriota Enderson Moreira. El reto no solo estaba campeonar a fin de año –algo que los celestes no logran desde el 2020–, sino también conseguir el boleto a la fase de grupos de la Libertadores. Precisamente es a nivel internacional donde se dio la primera decepción de la temporada para los rimenses, al caer en la Fase 2 ante Always Ready, con un global en contra de 7-4. Posteriormente, a pesar de que ‘SC’ luchó por el Torneo Apertura hasta la última fecha, perdiendo la posibilidad de ganarlo al tener menor diferencia de goles que Universitario; entonces, Moreira fue echado el 31 de mayo. Así pues, las cabezas de la institución rimense buscaron la solución en Argentina y trajeron a Guillermo Farré. El exentrenador de Belgrano mantiene a los ‘cerveceros’ en la lucha por el Clausura, pero sin depender de sí mismos. Hasta la fecha registra seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

DT PD PG PE PP Enderson Moreira 19 14 1 4 Guillermo Farré 12 6 4 2

Enderson Moreira es actual entrenador del Avaí. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

ADT

Tras su paso por Binacional, Sport Huancayo y Alianza Atlético, ADT confió en Carlos Desio como su director técnico para la temporada 2024, con el reto de la Copa Sudamericana de por medio. Pese a que no clasificaron a la fase de grupos tras caer ante Garcilaso por penales (4-3), los tarmeños tuvieron un rendimiento más que aceptable en el Torneo Apertura, con ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, terminando en la sexta casilla de la tabla de posiciones. Sin embargo, argumentando motivos familiares, el argentino dejó su cargo previo al Clausura. Es así como Wilmar Valencia, quien a inicios de año fue despedido de Sport Huancayo, se puso el buzo de los celestes y hasta la fecha acumula tres triunfos, cuatro derrotas y cinco empates.

DT PD PG PE PP Carlos Desio 18 8 5 5 Wilmar Valencia 12 4 4 4

Carlos Desio dejó su cargo en ADT por asuntos familiares. (Foto: ADT)

Alianza Lima

Con la salida de Mauricio Larriera tras perder el título de 2023 a manos de Universitario, en Alianza Lima apostaron por Alejandro Restrepo para tener un salto de calidad en este 2024, no solo a nivel local, sino también en la Libertadores. A pesar de que los victorianos tuvieron pasajes donde compitieron internacionalmente, los números fueron fríos: últimos del Grupo A con cuatro empates y dos derrotas. Por otro lado, el haber perdido el Torneo Apertura no condenó al colombiano, pero sí la caída en el clásico del Clausura, donde la ‘U’ remontó el partido y se impuso por 2-1 en el Monumental. Es así como el 21 de julio se dio a conocer su salida de La Victoria, para darle paso al breve interinato de Diego Ortiz. Recién en la fecha 6 debutó Mariano Soso, quien hasta ahora lleva cuatro triunfos, dos empates y una derrota. El argentino busca que los íntimos se lleven el segundo certamen de la temporada para llevar la definición del título a los play-offs.

DT PD PG PE P Alejandro Restrepo 26 13 4 9 Diego Ortiz 2 2 0 0 Mariano Soso 7 4 2 1

Alejandro Restrepo es el actual entrenador de Independiente Medellín. (Foto: Getty Images)

Cienciano

Óscar Ibáñez llegó a Cienciano a mediados de 2023, dejando al equipo cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2024. Es así como comenzó un nuevo curso para el elenco cusqueño, esperando hacerse fuertes en la altura y a la vez robar puntos fuera de casa. El Torneo Apertura inició siendo muy auspicioso para el ‘Papá', con un invicto que sostuvieron hasta la fecha 8; sin embargo, luego entró en un bache de irregularidad y terminó en el séptimo puesto. La cosa cambió en el arranque del Clausura e Ibáñez terminó sentenciado en la quinta jornada, luego de tres derrotas, un empate y un triunfo. El 3 de agosto se anunció su salida y una semana después asumió Cristian Díaz, quien hasta la fecha lleva cinco victorias y dos derrotas, enrumbando a los imperiales a la ‘Suda’ del próximo año.

DT PD PG PE PP Óscar Ibáñez 22 7 9 6 Cristian Díaz 7 5 0 2

Óscar Ibáñez tenía contrato con Cienciano hasta finales de 2024. (Foto: Cienciano)

UTC

Después de un 2023 bastante tortuoso, Carlos Ramacciotti consiguió la salvación de UTC y recibió el respaldo de la directiva para que se quede en el equipo pensando en la Liga 1 2024. Sin embargo, el rendimiento de los cajamarquinos en el Apertura fue bastante irregular y cerró la primera parte de la temporada en la décima cuarta casilla del acumulado, tras cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Pese a que Ramacciotti continuó al mando del equipo en el arranque del Clausura, la derrota por 1-0 ante Universitario provocó su salida en la fecha 5. José Infante se hizo cargo del equipo de manera interina y el 20 de agosto se oficializó la llegada del uruguayo Guillermo Sanguinetti. Con dos derrotas y un empate en sus tres primeros partidos, el ‘Topo’ tiene la dura misión de evitar el descenso del ‘Gavilán del Norte’.

DT PD PG PE PP Carlos Ramacciotti 22 5 5 12 José Infante 3 1 1 1 Guillermo Sanguinetti 3 0 1 2

Carlos Ramacciotti no terminó la temporada en UTC. (Foto: Liga 1)





